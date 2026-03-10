Сверхзвуковой самолет Quarterhorse 2.1 готовится побить рекорд скорости знаменитого Blackbird полувековой давности

Quarterhorse 2.1

Аэрокосмический стартап Hermeus (США) готовится бросить вызов легендарному сверхзвуковому рекордсмену Lockheed SR-71 Blackbird. Его реактивный беспилотник Quarterhorse 2.1, совершивший 2 марта свой первый полет в Нью-Мексико, уже в недалеком будущем сможет побить мировой рекорд скорости 3,32 Маха, до сих пор принадлежащий знаменитому предшественнику.

SR-71 — легенда времен холодной войны, разработанный Кларенсом «Келли» Джонсоном. Он мог разгоняться до 3 Махов, что делало его недостижимым для средств ПВО того времени: из более 4000 выпущенных по нему зенитных ракет ни одна так и не смогла его догнать. Компания Hermeus с помощью Quarterhorse 2.1 надеется обновить рекорд скорости полувековой давности. Реактивный беспилотник должен стать прототипом перспективного гиперзвукового самолета Darkhorse, предназначенного для ВВС США. Чтобы ускорить разработку, Hermeus выпустила серию опытных прототипов, предназначенных для отработки определенных этапов полета. К примеру, Quarterhorse Мк 0 был создан для наземных испытаний — тестирования интегрированных систем. Мк 1, поднявшийся в воздух в мае прошлого года, предназначался для проверки скоростных взлетов и посадок. С помощью Quarterhorse 2.1 разработчики проверяют системы автономного пилотирования во время дозвукового полета. В случае успеха диапазон полетов будет расширен, чтобы уже следующий Мк 2.2 попытался преодолеть звуковой барьер.

Александр Агеев