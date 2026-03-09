Мозаичная оборона и смерть от тысячи порезов (IL Fatto Quotidiano, Италия)

IFQ: Иран использует мозаичную оборону для истощения США

Тегеран давно продумал сценарий нападения США, пишет IFQ. Так называемая "мозаичная оборона" КСИР способна довести до истощения Соединенные Штаты. Последствия агрессии против Тегерана уже начинают ощущаться по всему миру, на фоне чего прогнозы Пентагона о продлении войны до сентября выглядят смешно.

Пепе Эскобар (Pepe Escobar)

Сценарий нынешней войны на истощение был продуман в Тегеране.

Децентрализованная мозаичная оборона Ирана (согласно своему официальному названию) постоянно совершенствуется. Это долгосрочная стратегия КСИР, направленная на то, чтобы "довести до смерти с помощью тысячи порезов" и полностью истощить Империю хаоса.

Если пробиться сквозь завесу информационных каналов, скрывающих беззаконное, безнадежное и стратегически провальное болото Империи хаоса, то откроется совсем другая картина: мозаичная и эффективная долгосрочная стратегия Ирана; соблазн применить ядерное оружие, что вполне соответствует персидскому культу смерти; скорое и неумолимое истощение американских средств перехвата; постоянные усилия Китая по отказу от старого порядка (накопление золота и отказ от доллара); прогресс БРИКС в создании параллельной финансовой системы и крах американских вассалов в разных частях света. Все это приближает полную перезагрузку системы.

В то же время Владимир Путин, как бы между прочим, объявил, что, возможно, российский газ все-таки не будут продавать странам ЕС: "Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться? (...) Еще раз хочу подчеркнуть: здесь нет никакой политической подоплеки. Если нам все равно через месяц или через два закроют пути, так не лучше ли самим сейчас все прекратить и уйти в те страны, которые являются надежными партнерами? И там закрепляться. Пока это не окончательное решение. Я просто высказываю мысли вслух. Я попрошу правительство рассмотреть этот вопрос вместе с нашими компаниями".

Жалкий немецкий канцлер попросил у нового Калигулы во главе США разрешения для Германии покупать российскую нефть. Он его получил. Но, возможно, покупать будет нечего. Идет энергетическая война, и ЕС в очередной раз выглядит как нищий попрошайка, который не получит ни газа из Катара, ни нефти и газа из России. Можно возвращаться к пресловутым идеям войны во главе с одержимой НАТО.

Атаки нефтепровода, несущего прибыль странам Персидского залива

Сразу после атаки на верховного лидера аятоллу Хаменеи в прошлую субботу Иран перешел на децентрализованное командование и управление, а также задействовал ячейки с четырехуровневой системой замены выбывших и непрерывно запускал старые и более медленные ракеты и дроны-камикадзе, чтобы противник потратил на них множество ракет систем Patriot и THAAD. Благодаря этим действиям Иран изменил правила игры в первый же день конфликта.

Любой, кто способен мыслить логически, понимает, что использовать три ракеты Patriot общей стоимостью 9,6 миллиона долларов для защиты от одной иранской баллистической ракеты абсолютно нецелесообразно.

Неудивительно, что всего за 4 дня войны "синдиката Эпштейна" против Ирана в мировой финансовой системе наступил полный хаос: 3,2 триллиона долларов испарились за 4 дня, — и это только начало.

Ормузский пролив закрыт практически для всех судов, за исключением российских и китайских. Как минимум 20% мировых поставок нефти заблокированы. Производство СПГ в Катаре приостановлено, и его возобновление не предвидится. Второе по величине нефтяное месторождение Ирака закрыто.

Тем временем непредсказуемый и неуравновешенный новый Калигула громко заявил, что война, которая должна была продлиться всего одни выходные, может затянуться на пять недель, а некоторые неадекватные клоуны из Пентагона считают, что боевые действия продлятся до сентября.

Сделав своими законными целями не только американские военные базы, но и интересы США во всех странах Персидского залива, Иран запустил бомбу замедленного действия, ведь это может стать прямым ударом по нефтедоллару (Пекин ликует и потирает руки). Конечно, Тегеран рассчитывал, что цепная реакция будет мгновенной вплоть до паники, которая станет предвестием новой всеобщей Великой депрессии.

Нехватка нефти и отсутствие гарантированной защиты стран Персидского залива от иранских ракет и дронов означает конец потоку фальшивых денег с Уолл-стрит, так как дутый пузырь технологий и ИИ финансируется за счет "инвестиций" этих стран. Это не похоже на взрыв газопроводов "Северный поток". На этот раз удар направлен на поток нефтедолларов из арабских стран залива.

Все эти события происходят в рекордно короткие сроки, пока децентрализованная мозаичная оборона Ирана доводится до совершенства. Например, управление смертоносными противокорабельными ракетами, которые пока не были использованы, координируется КСИР, военно-морскими, военно-воздушными и военно-космическими силами. То же самое относится и к беспилотникам.

Даже если количество атак баллистическими ракетами снизилось по сравнению с первоначальным стремительным темпом, их более чем достаточно, чтобы постоянно наносить удары по военным базам США (чья противовоздушная оборона уже в значительной степени истощена). В результате страны Персидского залива могут погрузиться во всеобщий экономический ад, а на мировых рынках начнется паника.

Несмотря на все громкие заявления в Вашингтоне со стороны скользкого и глуповатого "министра вечных войн", десятки иранских подземных военных бункеров с десятками тысяч ракет и техники остаются невидимыми и нетронутыми.

Банкротство бизнес-модели "Империи хаоса"

Все это похоже на отчаянную войну за спасение нефтедоллара. Такая энергетическая держава, как Иран, ведущая торговлю вне системы, построенной на нефтедолларах, является настоящим проклятием для США, так как в этом случае торговля сопровождается стремлением стран БРИКС к созданию независимых платежных систем.

Огромная системная уязвимость стран Персидского залива, которые являются соседями Ирана, делает их идеальной добычей. В конце концов, вся бизнес-модель этих стран построена на нефтедолларе в обмен на "защиту" со стороны мафиозной группировки в виде Соединенных Штатов, которые завязли в песках Ирана в первые четыре дня войны.

Все идет к тому, что мозаичная военная машина Ирана может очень быстро довести до банкротства бизнес-модель Империи хаоса.

Самым явным доказательством этого стал крах блестящего оазиса Дубая, который повлиял на общую ситуацию сильнее, чем ущерб, нанесенный интересам Пятого флота США в Бахрейне, и даже чем баллистическая ракета, уничтожившая радар антенной решетки AN/FPS-132 стоимостью 1,1 миллиарда долларов на американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Скоординированный и уже неизбежный распад Совета сотрудничества стран Персидского залива (GCC) может положить конец могуществу нефтедоллара и открыть дорогу для нефтеюаня или для торговли энергоресурсами в системе валют стран БРИКС.

Слово "шахматы" происходит от персидских слов "шах мат", что означает "король беспомощен". Похоже, новый император Калигула не понимает, насколько он беспомощен, потому что не умеет играть в шахматы. Однако он напуган настолько, что начал отчаянно искать выход из положения.

Воздушный коридор Астрахань-Тегеран

Теперь немного о роли России. Стоит обратить особое внимание на воздушный коридор Астрахань-Тегеран, по которому осуществляются секретные грузовые перевозки. Военный аэродром Чкаловск под Астраханью является ключевым центром снабжения в этом коридоре. Грузовые самолеты Ил-76МД, Ан-124 и Ту-0204-300С курсируют в обоих направлениях, покрытые специальным материалом, который снижает их видимость на радарах и скрывает их от гражданских систем слежения.

Грузы прибывают в аэропорт Мехрабад в Тегеране (который был недавно атакован Израилем), Пям и Шахид Бехести в Исфахане. Система логистики работает комплексно, поскольку часть грузов доставляется через Каспийское море.

Все процессы координирует 988-я военная бригада материально-технического обеспечения из Астрахани. Грузы включают компоненты для систем противовоздушной обороны, модули радиолокационного наведения, гидравлические системы для ракетных установок и модули радиолокационных станций дальнего обнаружения.

Кроме того, в соответствии с секретным протоколом, Россия поставляет Ирану современное оборудование для радиоэлектронной борьбы, в том числе экспортную версию комплекса "Красуха-4ИР", способную создавать помехи для радиолокационных систем американских беспилотников.

Также Иран скоро развернет полноценные батареи С-400, которые позволят ему контролировать до 70% иранского воздушного пространства.

Когда экономическое и политическое напряжение станет невыносимым

Стоит упомянуть также о роли Турции.

Всего два месяца назад Национальная разведывательная организация Турции напрямую предупредила КСИР о том, что курдские боевики пытаются перейти из Ирака в Иран. То есть полноправный член НАТО передал КСИР оперативные разведданные, требующие немедленного реагирования, как раз в тот момент, когда "синдикат Эпштейна" готовился к войне.

В Иране проживает не менее 15 миллионов курдов. Меньше всего Анкаре нужно усиление позиций курдов в Иране. Учитывая все попытки "султана" Эрдогана уклониться от конфликта, он понимает, что не может открыто противостоять Тегерану. Ему нужно балансировать между различными интересами, стараясь удержать расположение НАТО, энергетический коридор с Россией, а также энергетический коридор на Запад через трубопровод "Баку-Тбилиси-Джейхан" (БТД) и сохранить роль западного перевалочного пункта для Транскаспийского коридора в Китай.

В связи с этим предполагаемая иранская баллистическая ракета, якобы направленная на Турцию и сбитая НАТО, не стала проблемой. Министры иностранных дел Хакана Фидан (Турция) и Аббас Аракчи (Иран) обсудили это как серьезные люди. Данное событие окружено непроницаемым туманом войны. Ракета могла быть направлена на уничтожение нефтяного терминала БТД, а последующие беспилотники, запущенные в сторону Грузии, были предназначены для удара по самой уязвимой точке трубопровода.

Тем не менее данная информация не была подтверждена, и подтвердить ее невозможно, так как это могло быть ложной операцией под фальшивым флагом несмотря на то, что Тегеран может быть весьма заинтересован в том, чтобы отсечь 30% поставок нефти в Израиль.

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан будет продолжать свою работу, поскольку он проходит через Грузию, транспортируя азербайджанскую нефть через Кавказ к турецкому побережью Средиземного моря. Удары по нему вписываются в стратегию Ирана по перекрытию всех энергетических коридоров, снабжающих "синдикат Эпштейна" и его союзников в Персидском заливе и на Кавказе вплоть до Средиземного моря.

Наряду с ударом по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, другим логичным шагом Ирана могут стать атаки на саудовский трубопровод "Восток-Запад" (который идет в обход Ормузского пролива). Иракские морские погрузочные платформы в иранских территориальных водах перерабатывают 3,5 миллиона баррелей в день, а завод по переработке нефти в Абкайке обрабатывает большую часть саудовской нефти перед тем, как она поступает на экспортные терминалы.

Если Иран, находясь в крайне сложной ситуации, будет вынужден нанести удар по всем вышеперечисленным объектам, на планете не останется стратегических запасов нефти, способных покрыть дефицит.

В этой сложной взаимосвязи энергетических коридоров, судоходных путей, глобальных цепочек поставок, морской безопасности и бесконтрольно растущих цен на нефть только клоуны из Пентагона могут надеяться на то, чтобы продлить войну до сентября. Азия, Европа и все импортеры энергоресурсов по всему миру будут оказывать максимальное давление с целью деэскалации конфликта.

Тем временем асимметричная стратегия Ирана остается неизменной: распространить войну на более широкую территорию и максимально растянуть сроки, чтобы сделать экономическое и политическое давление невыносимым.

Таким образом, война в Иране — это не быстрая смена режима, устроенная кучкой психопатов, а организованная война на истощение, сценарий которой был написан в Тегеране.