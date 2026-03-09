Топ-менеджер OpenAI ушла из компании из-за сделки с Пентагоном

Глава отдела робототехники OpenAI покинула пост из-за сделки с Пентагоном

Несогласие с соглашением OpenAI и Пентагона о внедрении ИИ в военную «секретную сеть» побудило главу отдела робототехники Кейтлин Калиновски уйти из компании.

О решении покинуть корпорацию сообщила сама Калиновски, объяснив это нежеланием участвовать в проектах для американского оборонного ведомства, передает РИА "Новости".

Ранее генеральный директор Сэм Альтман подтвердил наличие договоренностей об интеграции нейросетей в секретную сеть министерства обороны.

"Я уволилась из OpenAI... Это было непростое решение. ИИ играет важную роль в национальной безопасности. Но слежка за американцами без судебного надзора и смертоносная автономия без разрешения человека – это вопросы, которые заслуживали более тщательного обсуждения, чем получили", – написала специалист в соцсети.

В самой компании подтвердили уход сотрудницы, заявив изданию Politico, что соглашение создает путь для ответственного использования технологий без внутренней слежки. OpenAI известна как создатель чат-бота ChatGPT, набравшего первый миллион пользователей менее чем за неделю после запуска в 2022 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания OpenAI получила годовой контракт от Минобороны США на сумму 200 млн долларов. Сотрудники Google и OpenAI поддержали компанию Anthropic в конфликте с Пентагоном.

Во время ударов по Ирану американские военные массово использовали искусственный интеллект для поддержки принятия решений.

Мария Иванова