Пентагон озвучил стоимость первой недели военной операции против Ирана

Источник изображения: topwar.ru

Первая неделя военной операции против Ирана обошлась США в «круглую сумму», причем, как считают в Конгрессе, Белый дом запросит дополнительное финансирование.

По данным издания The New York Times, за первые семь дней операции США потратили 6 млрд долларов, именно такую сумму назвали представители Пентагона, выступая перед Конгрессом США. 4 млрд из 6 ушло на боеприпасы, в основном для систем ПВО, отражающих удары иранских ракет. Очень дорогие у США ракеты-перехватчики.

Однако, как считают американские законодатели, сумма расходов возрастет многократно, Трамп отступать не собирается, требуя продолжить войну. Поэтому в ближайшее время в Конгрессе ожидают заявку Белого дома на дополнительное финансирование. При этом до сих пор непонятно, как администрация Трампа планирует «побеждать», первые дни показали, что нахрапом Иран взять не удалось.

Удар по комплексу в Тегеране служит отражением запутанной реальности первой недели войны: разрушительная воздушная кампания США и Израиля против ослабленного противника, но при этом почти нет ответов на вопрос, как может выглядеть победа.

По имеющимся данным, с начала конфликта США и Израиль нанесли по Ирану порядка 4 тысяч ударов, так и не сумев уничтожить его боевой потенциал. Предварительно, у Тегерана еще сохраняется примерно половина ракетного арсенала и значительное число беспилотников.