Критическое истощение запасов систем ПВО Patriot в Германии и отсутствие новых поставок делают страну крайне уязвимой на фоне напряженности с Россией (Military Watch Magazine, США)

MWM: Германия передала почти все свои системы ПВО Украине и Польше

Германия практически исчерпала запасы систем ПВО, пишет MWM. Страна оказалась беззащитна перед воздушными ударами, после того как передала свою технику, включая комплексы Patriot, Украине и Польше. ФРГ остается надеяться на поставки из США, но, похоже, ждать их еще долго.

Немецкие официальные лица в беседе с американским изданием The Wall Street Journal предупреждают: Германия оказалась практически беззащитной перед лицом потенциальных воздушных или ракетных ударов. Причиной тому стала передача военных систем, и в особенности зенитно-ракетных комплексов большой дальности MIM-104 Patriot, Украине. Ситуация усугубилась решением разместить оставшиеся Patriot в Польше для усиления восточного фланга НАТО в конце 2025 года. Страна пошла на этот шаг в момент крайней напряженности в отношениях с Россией, вскоре после того, как 22 мая 2025 года немецкая армия ввела в строй 45-ю танковую бригаду в Вильнюсе (Литва). Эти элитные механизированные войска передового базирования дислоцируются всего в 150 километрах от Минска и менее чем в 800 километрах от Москвы. Это решение также тесно связано с разработкой Россией целого ряда крылатых и баллистических ракет средней и малой дальности, способных достичь территории Германии, и закупкой ею северокорейских баллистических ракет Pukkuksong-2.

Германия, наряду с Нидерландами и Соединенными Штатами, стала одним из первых трех государств, передавших комплексы Patriot Украине в начале 2023 года. Уже в апреле 2024 года министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок констатировала исчерпание ресурсов для дальнейшей помощи, заявив: "К сожалению, наши запасы, особенно собственных систем Patriot, практически на исходе. Поэтому на встрече глав МИД НАТО я четко дала понять, что нам необходимо проверить наличие всех систем Patriot в Европе и мире в целом, и приложить максимум усилий для их получения в интересах Украины". Последовавшая через год переброска систем в Польшу лишь усилила нагрузку на обороноспособность самой Германии. Между тем, быстрое уничтожение комплексов Patriot российскими войсками в зоне конфликта на Украине поддерживает постоянно высокий спрос на дополнительные батареи для нужд фронта.

Хотя министерство обороны Германии в 2024 году заказало в Соединенных Штатах восемь новых комплексов (каждый стоимостью 2,33 миллиарда долларов) для восполнения тех, что были переданы Украине, их поставка в обозримом будущем не ожидается. Ввиду того, что запасы перехватчиков для этих систем в американской армии упали до критически низкого уровня, новые произведенные ракеты, по всей видимости, будут направлены в первую очередь для нужд армии США, а также, возможно, для Тайваня. В июле 2025 года американские военные подтвердили, что их собственные запасы сократились до 25% от объема, который Пентагон считает минимально необходимым. Это стало следствием как масштабных поставок Украине, так и боевого применения в июне против Ирана. По данным из нескольких западных источников, как стало известно 5 марта 2026 года, армия США израсходовала более 800 противоракет для систем Patriot всего за пять дней боев с иранскими вооруженными силами.

Предполагается, что Соединенные Штаты изымут дефицитные перехватчики для систем Patriot и THAAD с баз в Южной Корее, а также, возможно, запросят поставки у других иностранных операторов Patriot, что серьезно ограничивает перспективы получения Германией новых ракет. Вряд ли поставки начнутся ранее 2030-х годов.