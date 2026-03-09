Войти
ИноСМИ

Критическое истощение запасов систем ПВО Patriot в Германии и отсутствие новых поставок делают страну крайне уязвимой на фоне напряженности с Россией (Military Watch Magazine, США)

449
0
0
Зенитная ракета малой дальности MIM-104C (PAC-2) Patriot запущена во время учений на юге Тайваня 20 августа 2024 года
Зенитная ракета малой дальности MIM-104C (PAC-2) Patriot запущена во время учений на юге Тайваня 20 августа 2024 года.
Источник изображения: © AP Photo / Chiang Ying-ying

MWM: Германия передала почти все свои системы ПВО Украине и Польше

Германия практически исчерпала запасы систем ПВО, пишет MWM. Страна оказалась беззащитна перед воздушными ударами, после того как передала свою технику, включая комплексы Patriot, Украине и Польше. ФРГ остается надеяться на поставки из США, но, похоже, ждать их еще долго.

Немецкие официальные лица в беседе с американским изданием The Wall Street Journal предупреждают: Германия оказалась практически беззащитной перед лицом потенциальных воздушных или ракетных ударов. Причиной тому стала передача военных систем, и в особенности зенитно-ракетных комплексов большой дальности MIM-104 Patriot, Украине. Ситуация усугубилась решением разместить оставшиеся Patriot в Польше для усиления восточного фланга НАТО в конце 2025 года. Страна пошла на этот шаг в момент крайней напряженности в отношениях с Россией, вскоре после того, как 22 мая 2025 года немецкая армия ввела в строй 45-ю танковую бригаду в Вильнюсе (Литва). Эти элитные механизированные войска передового базирования дислоцируются всего в 150 километрах от Минска и менее чем в 800 километрах от Москвы. Это решение также тесно связано с разработкой Россией целого ряда крылатых и баллистических ракет средней и малой дальности, способных достичь территории Германии, и закупкой ею северокорейских баллистических ракет Pukkuksong-2.

Германия, наряду с Нидерландами и Соединенными Штатами, стала одним из первых трех государств, передавших комплексы Patriot Украине в начале 2023 года. Уже в апреле 2024 года министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок констатировала исчерпание ресурсов для дальнейшей помощи, заявив: "К сожалению, наши запасы, особенно собственных систем Patriot, практически на исходе. Поэтому на встрече глав МИД НАТО я четко дала понять, что нам необходимо проверить наличие всех систем Patriot в Европе и мире в целом, и приложить максимум усилий для их получения в интересах Украины". Последовавшая через год переброска систем в Польшу лишь усилила нагрузку на обороноспособность самой Германии. Между тем, быстрое уничтожение комплексов Patriot российскими войсками в зоне конфликта на Украине поддерживает постоянно высокий спрос на дополнительные батареи для нужд фронта.

Хотя министерство обороны Германии в 2024 году заказало в Соединенных Штатах восемь новых комплексов (каждый стоимостью 2,33 миллиарда долларов) для восполнения тех, что были переданы Украине, их поставка в обозримом будущем не ожидается. Ввиду того, что запасы перехватчиков для этих систем в американской армии упали до критически низкого уровня, новые произведенные ракеты, по всей видимости, будут направлены в первую очередь для нужд армии США, а также, возможно, для Тайваня. В июле 2025 года американские военные подтвердили, что их собственные запасы сократились до 25% от объема, который Пентагон считает минимально необходимым. Это стало следствием как масштабных поставок Украине, так и боевого применения в июне против Ирана. По данным из нескольких западных источников, как стало известно 5 марта 2026 года, армия США израсходовала более 800 противоракет для систем Patriot всего за пять дней боев с иранскими вооруженными силами.

Предполагается, что Соединенные Штаты изымут дефицитные перехватчики для систем Patriot и THAAD с баз в Южной Корее, а также, возможно, запросят поставки у других иностранных операторов Patriot, что серьезно ограничивает перспективы получения Германией новых ракет. Вряд ли поставки начнутся ранее 2030-х годов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Иран
КНДР
Литва
Нидерланды
Польша
Россия
США
Тайвань
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 19:29
  • 416
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 09.03 16:09
  • 14866
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.03 14:30
  • 1
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели
  • 09.03 04:53
  • 1
"Действует вне рамок": в Пентагоне сделали громкое заявление о "Рубиконе"
  • 09.03 04:42
  • 4
«Мы уже победили»: Трампу не нужен британский авианосец на Ближнем Востоке
  • 09.03 01:58
  • 1
В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
  • 09.03 01:38
  • 5
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 08.03 16:26
  • 2
В США российское «Изделие 30» сочли «головной болью» для Украины
  • 08.03 13:37
  • 1
Комментарий к "В России прокомментировали заявления о якобы сбитом Як-130 Ирана"
  • 07.03 21:57
  • 0
Комментарий к "Иран против США: технологические возможности стран на поле боя"
  • 07.03 14:13
  • 105
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.03 12:44
  • 1
В зоне СВО заметили танк с ЗЭТ-1