Трамп угрожает европейцам, но у них есть неожиданный рычаг давления (Die Welt, Германия)

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции после пленарного заседания на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года.

Welt: в Вашингтоне начали осознавать важность поддержки со стороны Европы

Зависимость Европы от США в сфере безопасности по-прежнему велика, но и Америка не может обойтись без европейцев, пишет Welt. Как минимум, отсутствие поддержки Старого континента сильно ослабляет американцев. Война Белого дома против Ирана это ясно показала.

Тим Росс (Tim Ross), Эли Стоколс (Eli Stokols)

Дональд Трамп требует от Европы поддержки его военной операции против Ирана, однако отдельные страны ЕС отказываются ему подчиняться. Одно становится очевидным: в некоторых сферах США зависят от Европы сильнее, чем Вашингтон готов признать.

Крупномасштабный удар по Ирану, начатый Трампом, ставит его перед неприятным фактом. Потратив год на то, чтобы критиковать европейских лидеров, оскорблять их и угрожать им, Трамп теперь, похоже, осознает значение поддержки партнеров в стратегически важных точках. По крайней мере тогда, когда у них есть военные возможности, которые Вашингтон хотел бы использовать.

Военная операция, которую он ведет совместно с Израилем, в первые дни была бы заметно проще, если бы Кир Стармер не отказал американским бомбардировщикам в разрешении взлетать с британских авиабаз, жаловался Трамп на этой неделе. Однако премьер Великобритании не отступил и отказался санкционировать что-либо сверх действий, направленных на оборону страны, на объектах Королевских военно-воздушных сил как на территории страны, так и за рубежом.

На конфронтацию с Трампом пошел и премьер-министр Испании Педро Санчес. Он отметил, что эта военная операция нарушает международное право и также отказался разрешить американским самолетам взлетать с испанских баз.

Президент Франции Эммануэль Макрон, традиционно важный партнер, назвал конфликт вокруг Ирана опасным и предупредил, что он противоречит международному праву. Макрон также подчеркнул "сугубо оборонительный" характер позиции Франции в этой операции.

Все более жесткая позиция некоторых европейских лидеров по иранскому конфликту может стать поворотным моментом, подобно памятной военной интервенции в Ирак, которую в 2003 году начал президент США Джордж Буш — младший.

Та кампания на годы подорвала доверие между трансатлантическими партнерами. Новый ближневосточный кризис теперь может снова стать для западного альянса испытанием на прочность — после года, который и без того серьезно ослабил отношения между партнерами на двух берегах Атлантики.

Риски конфликта на нескольких уровнях

Трамп не скрывает, чего он ожидает от европейцев. "Президент ждет от всей Европы, разумеется, от всех наших европейских союзников, сотрудничества в этой давно намеченной миссии, — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. — Не только ради Соединенных Штатов, но и ради Европы, чтобы сокрушить режим-изгой в Иране, который угрожает не только Америке, но и нашим европейским союзникам".

Ливитт добавила, что Испания якобы согласилась "сотрудничать" с американскими военными. Мадрид немедленно выступил с опровержением этого тезиса.

При этом неясно, насколько готов сотрудничать сам Вашингтон. "Полагаю, президент Трамп не пытался заручиться поддержкой НАТО в войне в Иране, возможно, он считал, что это нецелесообразно, — отметила изданию Politico Эмили Торнберри, председатель Комитета по иностранным делам парламента Великобритании и член Лейбористской партии. — Возможно, сейчас он усвоил урок о ценности широкой коалиции союзников".

Разрыв между Трампом и частью европейцев несет в себе конфликтный потенциал на нескольких уровнях. Накануне предстоящего летом 250-летия независимости США он бьет по "особым отношениям" между Великобританией и Соединенными Штатами. "Это не Уинстон Черчилль", — отметил Трамп, выражая раздражение позицией Стармера.

Белый дом судорожно дергается: Америка оказалась не готова к войне с Ираном

Кроме того, конфликт может подогреть торговое противостояние между Соединенными Штатами и Европейским союзом. Во вторник вечером президент назвал испанское правительство "ужасным" и "недружественным" из-за решения не предоставлять американским военным самолетам испанские авиабазы для ударов по Ирану. Затем он пригрозил полностью остановить торговлю с Испанией, четвертой по величине экономикой ЕС.

Министр финансов США Скотт Бессент раскритиковал "крайне несговорчивую" позицию Мадрида, заявив, что она снижает возможности американских военных в операции против Ирана: "Испанцы подвергают жизни американцев опасности".

Санчес, однако, не был этим сильно впечатлен. "Мы не станем из страха перед чужими ответными мерами занимать позицию, которая противоречит нашим ценностям и принципам", — отметил премьер-министр Испании в среду в телеобращении к нации.

Как сообщило агентство Reuters, американские самолеты-заправщики, размещенные в Испании, после начала операции против Ирана были перебазированы на другие военные объекты в Европе. Некоторые, как утверждается, временно переместили во Францию.

Особую роль в поддержке операции играет федеральный канцлер Германии, которого хвалил президент США на этой неделе в ходе визита Фридриха Мерца в Белый дом. "Германия великолепна, они позволяют нам приземляться без проблем, и мы это ценим", — сказал Трамп.

В Германии американские войска используют авиабазу Рамштайн. На встрече с Мерцем Трамп также подчеркнул: прямого участия Германии в операции в Иране Вашингтон не требует. "Мы не просим, чтобы они отправляли наземные войска или что-то подобное", — заявил он.

"Мы все еще делаем для Европы очень многое"

В США еще до начала военной операции против Ирана звучали предупреждения против действий Америки в одиночку на этом направлении. Как сообщала газета The Washington Post, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн предостерегал: силовая кампания против Ирана без поддержки ключевых союзников будет более рискованной.

С этим согласны и некоторые сотрудники Еврокомиссии. "Трампу для этого нужна Европа", — отметил в интервью изданию Politico один из чиновников на условиях анонимности. По его словам, еще до начала наступательной фазы союзники США в странах Персидского залива призывали Трампа не втягиваться в конфликт с Ираном. Эти предупреждения он тоже проигнорировал.

При этом, как утверждает высокопоставленный сотрудник Белого дома (также на условиях анонимности), ожидания Трампа, что Европа в целом окажет поддержку, все же не выглядят полностью оторванными от реальности. Причина в том, что США по-прежнему остаются ключевым звеном НАТО.

"ЕС признал, что по вопросу расходов на оборону Трамп был прав", — отметил собеседник, имея в виду прошлогодние обещания стран НАТО увеличить оборонные бюджеты. В значительной степени это решение было продиктовано давлением со стороны Трампа: "Мы все еще делаем для Европы очень многое".

Европейцы, вероятно, понимают, что Вашингтон по-прежнему нужен им для обеспечения безопасности. Без давления президента США маловероятно, что Россия сядет за стол переговоров ради мирного соглашения на Украине. Без вооружений американского производства сохраняется риск, что Киев потерпит поражение на поле боя.

Зависимость Европы от Америки, впрочем, и раньше не вызывала сомнений. Новым может стать другой факт: в Вашингтоне появляется осознание того, что без традиционных союзов Америка не так сильна.

"Держава, уверенная в реальности и легитимности собственной силы, не обращается с людьми или другими державами таким образом", — отметила Констанс Штельценмюллер, эксперт по Германии и трансатлантическим отношениям из аналитического центра Институт Брукингса (Brookings Institution) в Вашингтоне.

Европейцы отправляют военные корабли

"Если смотреть на все происходящее, европейцев по-настоящему тревожат бравада и чрезмерное самомнение США", — отметила Штельценмюллер. — Мысль о том, что мы, возможно, наблюдаем саморазрушение американской мощи — вот что, на мой взгляд, пугает даже самых критически настроенных союзников".

Великобритания и Франция тем временем направили в сторону Ближнего Востока военные корабли и другие силы. Их цель — защитить собственные интересы, в том числе на Кипре, где, как сообщается, иранский беспилотник поразил британскую авиабазу. Другие европейские страны, включая Испанию, Италию и Грецию, также объявили, что поддержат государство — члена ЕС силами флота и авиации.

Однако любая переброска к зоне нарастающей эскалации несет риск: даже те силы, которые называют себя "оборонительными", могут оказаться втянутыми в боестолкновения. Тогда под угрозой окажутся не только жизни американцев или израильтян, отметил один европейский дипломат: "Это серьезное решение".