Финские военные во время учений в Норвегии. Архивная фотография.

Express: Москва предостерегла Финляндию от размещения ядерного оружия

Россия предупредила Финляндию, что воспринимает ее намерение разместить на своей территории ядерное оружие как угрозу, пишет Express. Ранее президент Стубб заявил, что Хельсинки устраняет "законодательные барьеры" для размещения такого оружия.

Чарли Брэдли, Уилл Стюарт (Charlie Bradley, Will Stewart)

Москва выступила с резкой угрозой в адрес соседней Финляндии в связи с ее планами разместить ядерное оружие на своей территории. Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что Россия передает разведывательную информацию иранскому режиму (информация не подтверждена российскими официальными источниками, речь идет исключительно о домыслах западных "экспертов"; также не очень ясно, какова связь между планами Хельсинки и войной США против Ирана, — прим. ИноСМИ). В Кремле с негодованием отреагировали на намерение северной страны, входящей в НАТО, снять действующий полный запрет на размещение ядерного оружия.

Протяженность общей границы двух стран составляет 830 миль (около 1335 километров, — прим. ИноСМИ), что приблизительно равняется расстоянию в Британии от мыса Лендс-Энд до города Джон-О'Гротс (популярный туристический маршрут, пролегающий между двумя крайними точками острова Великобритания, —прим. ИноСМИ).

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил: "Это заявления, которые ведут к эскалации напряженности на европейском континенте. Это заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии, причем уязвимости, которая спровоцирована такими действиями властей Финляндии"

Он продолжил: "Размещая на своей территории ядерное оружие, Финляндия начинает угрожать нам. Если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры".

Россия обладает одним из крупнейших ядерных арсеналов в мире, у Финляндии ядерного оружия нет.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что страна устраняет "законодательные барьеры" для потенциального размещения ядерного оружия. По его словам, этот шаг "не связан с какой-либо острой или внезапной угрозой безопасности Финляндии". Президент пояснил во время визита в Индию: "Речь идет о том, чтобы обеспечить наше полноценное участие в ядерном планировании НАТО".

Как сообщается, за последний год Россия активизировала восстановление военных баз и сопутствующей инфраструктуры вблизи финляндской границы. Хельсинки ответил ужесточением пограничного режима, проведением большего количества военных учений и расширением присутствия НАТО на севере страны.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Москва увеличивает количество объектов для размещения личного состава, хранилищ военной техники, а также наращивает авиационную инфраструктуру в приграничной зоне.