Трамп подталкивает Зеленского к заключению мирного соглашения с Путиным и утверждает, что Кремль "готов" (The Independent, Великобритания)

Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Independent: Трамп подталкивает Зеленского к заключению мира с Россией

Трамп подталкивает Зеленского к заключению мирного соглашения с Россией, пишет Independent. Американский президент считает, что у Киева "стало еще меньше козырей в рукаве", в то время как Москва готова достичь урегулирования конфликта.

Арпан Рай (Arpan Rai), Майра Батт (Maira Butt)

Трамп заявляет, что у Зеленского "теперь еще меньше козырей в рукаве".

Президент США Дональд Трамп вновь призвал Владимира Зеленского заключить сделку с Москвой, заявив, что президент России Владимир Путин готов достичь мирного соглашения.

"Зеленскому нужно собраться и заключить сделку", — заявил Трамп в интервью Politico. "Теперь у него еще меньше козырей", — добавил американский лидер.

Его слова являются отсылкой к перепалке в Белом доме, во время которой вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил Владимиру Зеленскому, что тот находится в слабой позиции.

Трамп неоднократно повторял слова Кремля о том, что Москва готова заключить мирное соглашение, если Украина откажется от части территорий, гарантий безопасности и планов вступления в НАТО.

В то же время, по словам Зеленского, Трамп обратился к Украине за помощью, рассчитывая на ее опыт в противодействии и уничтожении иранских беспилотников "Шахед".

"Конечно, я приму любую помощь от любой страны", — заявил Трамп.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова оказать помощь лишь в том случае, если это не ослабит ее собственную обороноспособность и одновременно будет способствовать укреплению дипломатических усилий Киева по урегулированию конфликта с Россией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
БПЛА
