Италия не в восторге от представленной Макроном концепции "расширенного сдерживания" (Boulevard Voltaire, Франция)

BV: Италия отвергла французскую идею "расширенного ядерного сдерживания"

Идея Макрона предоставить французский ядерный зонтик другим странам ЕС фактически отвергнута Римом, пишет Boulevard Voltaire. Италию, судя по всему, вполне устраивают гарантии безопасности США в рамках НАТО. Выбирая между Макроном и Трампом, Джорджа Мелони не испытывает особых сомнений.

Арно Флорак (Arnaud Florac)

Судя по всему, энтузиазм итальянцев охлаждает тот факт, что эта идея исходит от Эммануэля Макрона.

"Истина по эту сторону Альп, заблуждение — по другую", если перефразировать цитату Блеза Паскаля (оригинальная цитата: "Истина по эту сторону Пиренеев, заблуждение — по другую"; смысл высказывания — что подходит одним, может совершенно не устраивать других, — прим. ИноСМИ). Речь Эммануэля Макрона на военной базе в Иль-Лонге, казавшаяся столь наступательной и одновременно такой двойственной — то ли укрепляем наш суверенитет, то ли предаем его, — призывала к партнерству с нашими европейскими соседями. Тем не менее те из них, кто ближе всего к нам по истории и культуре, итальянцы, похоже, не спешат приветствовать это заманчивое предложение. Хотя Джорджа Мелони еще не высказалась по этому вопросу, министр ее правительства Антонио Таяни, как и его единомышленники, четко заявил, что Рим хочет вести обсуждения "на европейском уровне, а не по инициативе какой-либо одной столицы".

Для такого отсутствия энтузиазма у наших альпийских братьев есть ряд причин. Во-первых, итальянцы, может, и не подверглись столь глубокой промывке мозгов, как немцы после поражения в 1945 году, но они все равно сильно американизированы. Сицилию открыла американцам нью-йоркская мафия. Население юга Италии было очаровано американскими солдатами (уж куда больше, чем марокканскими групповыми изнасилованиями во время пребывания там французского экспедиционного корпуса): мы помним песню Tu vuo fa’l’Americano, особенно в исполнении Софи Лорен, иронизировавшую над преклонением молодых неаполитанцев перед Америкой. США с их сетями "Гладио" (тайная структура, созданная НАТО, ЦРУ и британской MI6 в Италии и других странах Западной Европы в период холодной войны — прим. ИноСМИ) и ядерным зонтиком НАТО занимают видное место в геополитической истории Италии последних десятилетий.

Вопрос о суверенитете

Кроме того, есть и другой аспект: вопрос о суверенитете. Не французском — итальянцам на него наплевать — а итальянском. Франция, по задумке Эммануэля Макрона, планирует разместить часть своих ударных средств на территории европейских стран, которые на это согласятся. Италии больше по душе американская схема: при размещении на территории страны ядерного оружия в случае возникновения вопроса о его гипотетическом применении активируется механизм совместного принятия решения. Все-таки менее унизительно иметь право голоса, чем просто служить площадкой для чужого ядерного оружия. Эммануэлю Макрону трудно это осознать: ставить себя на чье-то место — не его сильная сторона.

Недавний период похолодания в двусторонних отношениях, вызванный убийством Кантена Деранка, тоже не способствовал переменам к лучшему. Макрону следовало бы почувствовать, что этот эпизод для Мелони напоминает об ужасном двойном убийстве леваками в 1978 году двух совсем юных активистов радикальной националистской партии на улице Акка Ларентия в Риме. Ему следовало бы поспрашивать знающих людей: кто-нибудь из советников, возможно, смог бы подсказать ему, что Джорджа Мелони ни разу не пропустила ни одного памятного мероприятия, посвященного этому убийству, с тех пор как она еще в подростковом возрасте занялась политикой. И тут снова надо было бы поставить себя на чье-то место... Результат: запланированный на апрель франко-итальянский саммит, который должен был перезапустить сотрудничество между двумя нашими странами, отложен на неопределенный срок.

Пустые консервные банки из Елисейского дворца

По сути, Италия, похоже, не считает глупой идею сделать Францию "свободным электроном" в дополнение к доктрине НАТО — такой процедурной, англосаксонской и в целом предсказуемой. Эта доктрина предоставляет России ясные указания на "красные линии", которые та может или не может пересекать. Что, судя по всему, охлаждает энтузиазм Рима — и как можно его винить? — так это тот факт, что идея исходит от Макрона. Наш президент тащит за собой, как связку пустых консервных банок, репутацию нерешительного говоруна. Опять же, тут нам нелегко что-то ответить итальянцам. Более того, если все европейские страны одна за другой откажутся от этого "расширенного сдерживания", нам останется только сохранять наше безнадежно "классическое" сдерживание, что тоже совсем не плохо.