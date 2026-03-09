Источник изображения: topwar.ru

Пресс-секретарь президента России прокомментировал ситуацию с угрозами Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Напомним, что Зеленский, перешагнув все грани приличия, начал угрожать главе правительства Венгрии тем, что «даст его номер телефона и адрес ВСУ, чтобы они поговорили с ним на своём языке – более доходчиво».

Эту угрозу раскритиковал даже глава венгерской оппозиции из партии «Тиса» Петер Мадьяр. Он заявил, что так говорить в отношении главы Венгрии недопустимо. По словам Мадьяра, он не допустит подобных угроз и в свой адрес, «когда станет новым премьером Венгрии». Напомним, что выборы в Венгрии пройдут в следующем месяце. На данный момент у «Тисы» имеется преимущество, если верить результатам опросов: 46% против 41% у партии ФИДЕС Виктора Орбана. Если такой расклад сохранится, то Петер Мадьяр может действительно стать новым венгерским премьером.

По словам Дмитрия Пескова, высказанным в интервью Павлу Зарубину (ВГТРК), «НАТО пора применять 5-ю статью своего устава в связи с угрозой в адрес глава одного из стран-членов».

Сказано это было в шутку. По понятным причинам, сегодня НАТО готово терпеть от Украины любые оскорбления, демарши, любое злословие и даже угрозы. И терпеть это будут, пока Украина являет собой таран против России, основную прокси-силу для антироссийских атак как в военном плане, так и в сфере политики и экономики.