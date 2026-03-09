Войти
ЦАМТО

Канада рассматривает вариант разделения заказа на 12 НАПЛ между Германией и Республикой Корея

352
0
0
Type-212CD vs KSS-III
Type-212CD vs KSS-III.
Источник изображения: Navy Recognition

ЦАМТО, 6 марта. МНО Канады в рамках проекта Canadian Patrol Submarine Project (CPSP) приступило к оценке сценария разделения заказа на 12 НАПЛ между германским концерном ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и южнокорейской компанией Hanwha Ocean.

План по схеме "6+6" предусматривает дислокацию шести немецких НАПЛ "Тип-212CD на Атлантическом побережье и шести южнокорейских KSS-III Batch-II в Тихоокеанском операционной зоне. Окончательное решение ожидается в апреле 2026 года после завершения аудита оперативных, промышленных и финансовых рисков.

Программа CPSP инициирована для замены четырех устаревших ДЭПЛ класса Victoria, приобретенных у Великобритании в 1998-2003 гг. (бывший тип Upholder). Текущее техническое состояние позволяет поддерживать в боеготовом состоянии не более одной субмарины одновременно. Новые платформы должны поступить на вооружение до середины 2030-х гг. (к моменту вывода из эксплуатации ДЭПЛ класса Victoria), при этом первый борт ожидается в 2032 году. Оттава требует предложений по закупке новых НАПЛ с инвестициями в гражданские сектора для компенсации торговых пошлин США.

Немецкий пакет. Расширение производства Volkswagen (завод АКБ PowerCo в Сент-Томасе). Соглашения с Cohere (ИИ-инструменты принятия решений), Marmen (цепочки поставок), Kongsberg Geospatial (геопространственное ПО), Seaspan Shipyards (долгосрочное ТОиР), Magellan Aerospace (производство тяжелых торпед), EllisDon (инфраструктура) и CAE Inc. (симуляторы).

Южнокорейский пакет. Меморандум с Hyundai Motor Group (электромобили, водородное топливо). Финансовая поддержка Algoma Steel (275 млн. долл. на прокатный стан) с выплатой 3% выручки Hanwha Ocean в течение 10 лет. Соглашения Hanwha Systems с компаниями Telesat, MDA Space, Cohere и PV Labs. Оценочный вклад в экономику – 200 тыс. человеко-лет.

Для справки

Командующий ВМС вице-адмирал Ангус Топши 5 марта заявил, что эксплуатация смешанного флота (6+6) будет "чрезвычайно сложной и неэффективной" с точки зрения логистики и подготовки кадров, настаивая на едином типе перспективной НАПЛ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Страны
Великобритания
Германия
Канада
США
Южная Корея
CAE
Hyundai
Kongsberg
ThyssenKrupp
Volkswagen
