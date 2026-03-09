Войти
WSJ: Пентагон запросит 11 млрд. долл. на восполнение ракетного арсенала

Система противоракетной обороны THAAD
Система противоракетной обороны THAAD.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ralph Scott

ЦАМТО, 6 марта. Пентагон экстренно запрашивает у конгресса миллиарды долларов на восполнение ракетного арсенала, при этом первые четыре дня операции "Эпическая ярость" против Ирана уже обошлись бюджету США примерно в 11 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Wall Street Journal.

"Представители Пентагона разрабатывают планы по восполнению запасов боеприпасов, израсходованных в ходе боевых действий против Ирана за прошедшие дни... Согласно анализу Элейн Маккаскер, высокопоставленного сотрудника бюджетного управления Пентагона при первой администрации Трампа, стоимость первых четырех дней ударов по Ирану оценивается почти в 11 млрд. долл.", – говорится в статье.

По информации газеты, в конгрессе и оборонном секторе ожидают от Пентагона запрос на экстренное финансирование для восполнения запасов крылатых ракет Tomahawk, а также ЗУР для систем ПВО Patriot и ракет-перехватчиков для THAAD, которые массово расходуются с момента начала совместных ударов США и Израиля.

Как сообщают американские СМИ, 6 марта в Белом доме запланирована встреча Трампа с руководителями крупнейших оборонных корпораций, включая Boeing, Lockheed Martin и RTX, для обсуждения резкого наращивания производства вооружений на фоне военной кампании против Ирана.

