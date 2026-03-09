Войти
БРСД Khorramshahr-4 - ударов иранской сверхтяжёлой БРСД было два

Источник изображения: topwar.ru

Появляются некоторые подробности использования этим вечером Ираном своих новейших сверхтяжёлых ракет. Речь идёт о таком оружии как Khorramshahr-4 («Хоррамшахр-4» или «Хорремшехр-4»).

Сообщается о том, что Иран использовал сразу две таких баллистических ракеты с дальностью до 2000 км.

Ракеты эти способны эффективно поразить, например, любой из радаров ПРО США в Польше и Румынии. Те самые, которые изначально обозначались как «нацеленные против Ирана» - в польском Редзиково и румынском Девеселу.

Но пока у Ирана для этих ракет другие цели. Одна из ракет ударила по НПЗ в Бахрейне, в комплекс объектов которого входил и главный топливный терминал пункта базирования американского 5-го флота в Манаме. Там продолжается крупный пожар, который может как минимум на ближайшие несколько дней оставить американские войска на голодном топливном пайке.

А другая, если верить сообщениям, ударила по Тель-Авиву. В городе значительные разрушения. Сообщается об уничтожении комплекса зданий министерства обороны Израиля. По другим данным, Иран применил ракету «Хорремшехр-4» по американской военной базе в ОАЭ. В любом случае, прилетало сегодня и по Минобороны Израиля, и по базе США в Эмиратах.

Khorramshahr-4 – это сверхтяжёлая баллистическая ракета средней дальности. Способна доставлять к цели боеголовку массой порядка 1500 кг.

Если вся эта масса ВВ действительно содержалась в головной части, то разрушения должны быть по-настоящему серьёзные. По понятным причинам, ни Бахрейн, ни Израиль, ни ОАЭ не приводят снимков с мест вероятного прилёта - так, чтобы разрушения можно было оценить, что называется, с близкого расстояния.

Несомненным плюсом иранской сверхтяжёлой ракеты является то, что её не нужно долго готовить к пуску. Дело в том, что ракета может находиться «на хранении» с топливом в баках фактически сколько угодно времени. И в любой момент готова к совершению атаки. При условии постоянной активности американской и израильской разведок тот факт, что место «хранения» ракеты в Иране может меняться вместе с топливом, позволяет не делать место старта «стационарным».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Израиль
Иран
ОАЭ
Польша
Румыния
США
Компании
НПЗ
