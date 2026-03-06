Автономный корабль ВМС США Liberty сможет самостоятельно находиться в море до трех месяцев

Liberty

Компания Blue Water Autonomy совместно с верфью Damen Shipyards разрабатывают полностью автономное судно класса Liberty.

Оно предназначено для поддержки кораблей с экипажами, позволяя им сосредоточиться на выполнении более сложных задач. Liberty сможет действовать в море без участия человека три месяца подряд. К строительству первого судна Blue Water Autonomy приступит уже через несколько недель. Liberty создается на базе коммерческого катера Damen Stan Patrol 6009 для программы ВМС США MACM. Длина корпуса составляет 58 м, дальность плавания превышает 10000 морских миль (18520 км), грузоподъемность — более 150 метрических тонн. Liberty строится на верфи Conrad в Луизиане. В компании сообщили, что будут одновременно строить сразу несколько судов, что позволит спускать на воду до 10 — 20 катеров в год. Интерес военных к подобным технологиям понятен. Одно из главных преимуществ автономного судна перед кораблем с экипажем — ему не требуется инфраструктура жизнеобеспечения. Строительство первого безэкипажного корабля Liberty начнется уже в этом месяце.

Александр Агеев