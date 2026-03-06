Войти
Техкульт

Автономный корабль ВМС США Liberty сможет самостоятельно находиться в море до трех месяцев

247
0
0

Liberty

Компания Blue Water Autonomy совместно с верфью Damen Shipyards разрабатывают полностью автономное судно класса Liberty.

Оно предназначено для поддержки кораблей с экипажами, позволяя им сосредоточиться на выполнении более сложных задач. Liberty сможет действовать в море без участия человека три месяца подряд. К строительству первого судна Blue Water Autonomy приступит уже через несколько недель. Liberty создается на базе коммерческого катера Damen Stan Patrol 6009 для программы ВМС США MACM. Длина корпуса составляет 58 м, дальность плавания превышает 10000 морских миль (18520 км), грузоподъемность — более 150 метрических тонн. Liberty строится на верфи Conrad в Луизиане. В компании сообщили, что будут одновременно строить сразу несколько судов, что позволит спускать на воду до 10 — 20 катеров в год. Интерес военных к подобным технологиям понятен. Одно из главных преимуществ автономного судна перед кораблем с экипажем — ему не требуется инфраструктура жизнеобеспечения. Строительство первого безэкипажного корабля Liberty начнется уже в этом месяце.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Damen Shipyards
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 05:54
  • 244
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.03 05:24
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о подготовке Ирана к получению истребителей России"
  • 06.03 02:55
  • 0
Комментарий к "Надежды Америки на быструю победу над Ираном развеялись как дым (infoBRICS, Китай)"
  • 06.03 01:12
  • 14818
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 22:39
  • 1
Новая российская авиационная крылатая ракета "Изделие 30"
  • 05.03 17:54
  • 2
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 05.03 12:12
  • 4
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны