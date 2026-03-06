Войти
«Речь и не шла, что это будет честный бой»: США потопили иранский фрегат

264
0
0
Удар по иранскому фрегату
Удар по иранскому фрегату в Индийском океане (кадр из видео).
Источник изображения: Department of War

Пентагон показал уничтожение иранского фрегата американской подлодкой

Фрегат Военно-морских сил Ирана был атакован подводной лодкой США и затонул недалеко от берегов Шри-Ланки. В Пентагоне показали кадры с места событий. На них видно, что после удара торпеды на корабле начался пожар, затем последовал мощный взрыв. По предварительным данным, большинство находившихся на борту моряков погибли.

Иранский фрегат IRIS Dena был атакован в международных водах Индийского океана недалеко от берегов Шри-Ланки, сообщает Reuters. По последним данным, из примерно 180 находившихся на борту корабля моряков погибли 87, спасены 32, судьба остальных неизвестна.

Правительство Шри-Ланки сообщило, что IRIS Dena подал сигнал бедствия, находясь примерно в 40 километрах от города Галле. Судно возвращалось в Иран после участия в военно-морских учениях MILAN 2026, проходивших в Вишакхапатнаме (Индия).

«Это первое потопление вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны», — заявил на брифинге министр войны США Пит Хегсет.

По его словам, Соединенные Штаты одерживают верх в этом конфликте.

«Речь никогда не шла о том, что это будет честный бой. И сейчас это не честный бой. Мы бьем их, пока они лежат <...>. Мы можем вести эту борьбу столько, сколько потребуется», — сказал он.

Комментируя удар по иранскому кораблю, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн отметил, что для атаки была использована одна управляемая торпеда Mark 48 (ее боевая часть составляет около 300 килограммов). Кроме того, Кейн указал, что в ходе нападения на Иран уже уничтожено более 20 военно-морских судов Исламской республики. В свою очередь, Хегсет заявил, что теперь «иранский флот покоится на дне — неэффективный в бою, уничтоженный, разбитый, побежденный».

Погибший фрегат IRIS Dena считался одним из самых современных военных кораблей Ирана: судно было спущено на воду в 2021 году и оснащено противокорабельными ракетами, ракетами класса «земля-воздух», пушками и торпедными аппаратами.

По словам представителя Военно-морских сил Шри-Ланки Буддхики Сампата, к тому времени, когда спасательные корабли прибыли на место, фрегат уже затонул, оставив после себя на поверхности моря лишь нефтяные пятна и спасательные плоты.

Ранее американский адмирал Брэд Купер отмечал, что США сосредоточены на ликвидации всего, что «может стрелять по нам», и в числе прочего намерены полностью уничтожить иранский флот. По его словам, американцы уже отправили на дно самую боеспособную подводную лодку Ирана типа «Фатех», атаковав ее недалеко от Бендер-Аббаса. Известно, что на вооружении у Тегерана состоят и подлодки проекта «Варшавянка» российского производства. По имеющимся данным, они пока не пострадали.

«Невероятно опасный пример»

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге похвалила президента Дональда Трампа и заявила об успехе операции «Эпическая ярость».

«Президент Трамп привлечет этих монстров к ответственности и навсегда лишит их ядерных амбиций. Будущие поколения американцев будут помнить этот момент как начало операции «Ярость», положившей конец угрозе ядерного Ирана, с которой мы столкнулись в минувшие выходные», — заявила она.

Левитт повторила слова главы Пентагона о том, что США значительно ослабили Военно-морской флот Ирана.

«На данный момент мы уничтожили более 20 иранских кораблей, в том числе их главную подводную лодку, вчера вечером с помощью торпеды. Можно с уверенностью сказать, что операция «Эпическая ярость» увенчалась оглушительным успехом», — отметила она.

Однако сомнения в законности и адекватности операции против Ирана высказываются даже в самих США. Так, бывший эксперт Пентагона Уэс Брайант, чьи слова приводит The Guardian, заявил, что потопление иранского военного корабля в нейтральных водах — «невероятно опасный пример чрезмерного военного вмешательства».



Александр Кондратьев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Польша
США
Шри-Ланка
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
877 Палтус
Военные учения
Ядерный щит
