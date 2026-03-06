Россия выходит победительницей: война с Ираном истощает необходимые Украине поставки (The Wall Street Journal, США)

WSJ: война с Ираном истощает поставки оружия на Украину

США расходуют слишком много ракет-перехватчиков на Ближнем Востоке, пишет WSJ. Россия выходит из этой ситуации победительницей: Украина практически израсходовала оборонительный арсенал, а новых поставок из-за кампании против Ирана не предвидится.

Боян Панчевски (Bojan Pancevski), Дрю Хиншоу (Drew Hinshaw)

Киев столкнулся с нехваткой перехватчиков для противовоздушной обороны, тогда как скачок цен на нефть стимулирует российскую экономику

Россия оказалась в лагере победителей в первые дни крупнейшей военной конфронтации США за последние десятилетия, поскольку залпы иранских ракет расходуют необходимые Украине для обороны ракеты-перехватчики Patriot.

Даже до иранской кампании производственные проблемы истощили запасы Patriot ВСУ — при том, что европейские союзники и прежде по многу лет стояли в очередях. Этот дефицит позволил России пробить брешь в противовоздушной обороне Киева, разрушив энергетическую инфраструктуру страны.

В первые дни войны США и страны Персидского залива выпустили сотни ракет-перехватчиков, чтобы отразить залпы иранских ракет и беспилотников. По оценкам аналитиков, ракет-перехватчиков у стран Персидского залива хватит всего несколько дней постоянных атак — после чего Вашингтону придется задействовать арсеналы в Индо-Тихоокеанском и других регионах, тем самым ослабив свои передовые позиции по всему земному шару.

Всего с начала кампании Иран выпустил более 500 баллистических ракет и 2 000 беспилотных летательных аппаратов, заявил в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Он заверил, что у США достаточно боеприпасов для операции в Иране.

За весь 2025 год американская компания Lockheed Martin произвела лишь немногим более 600 своих самых совершенных противоракет PAC-3. Для уничтожения одной баллистической ракеты обычно требуется минимум два перехватчика Patriot, после чего нередко запускается еще пара ракет, если первый тандем не достиг цели. Производство одного-единственного перехватчика обходится в несколько миллионов долларов и может занять месяцы, поскольку комплектующие поставляются со всех концов США и даже из Испании.

“Для нас это вопрос выживания”, — заявил Владимир Зеленский о противоракетах. В понедельник он сообщил журналистам, что поинтересовался у европейских партнеров, финансирующих военные поставки Украине, не приведет ли конфликт в Иране к дальнейшему ограничению поставок.

По словам заместителя главнокомандующего ВВС Украины полковника Павла Елизарова, главная угроза стране — российские баллистические ракеты, и единственное решение — как раз система Patriot. По данным украинской и западной разведки, в настоящее время Россия производит около 80 баллистических ракет в месяц.

По оценкам ВВС Украины, требуется минимум 60 перехватчиков PAC-3 в месяц только для того, чтобы отражать атаки российских баллистических ракет. В феврале министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейских партнеров по НАТО предоставить Киеву ракеты для этой цели после пылкой просьбы своего украинского коллеги Михаила Федорова. О том, насколько истощились запасы НАТО, можно судить по тому, что сама Германия пообещала лишь пять штук.

Нехватка перехватчиков может грозит мирным переговорам, поскольку западные гарантии безопасности для Украины подразумевают укрепление противовоздушной обороны Киева, считают европейские и украинские переговорщики.

Россия также ежедневно запускает сотни беспилотников-камикадзе типа “Герань”. Москва наладила их массовое производство, модернизировав изначально иранскую разработку после соглашения о передаче технологий с Тегераном от 2023 года.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли лишь сослалась на публичные комментарии президента. У себя в соцсети Truth Social Трамп обвинил бывшего президента Джо Байдена в том, что он опустошил склады высококачественных боеприпасов ради Украины, и сравнил Зеленского со скандально известным антрепренером и шоуменом 19-го века Финеасом Барнумом.

На протяжении четырех лет конфликта на Украине система Patriot служила золотым стандартом западной противовоздушной обороны. Противнику трудно уничтожить эту сложную систему, поскольку она рассредоточена по большой территории. С помощью Patriot ВСУ даже сбивали российские гиперзвуковые ракеты, особенно когда те замедлялись при снижении, что немало удивило военных аналитиков, не подозревавших, что это им под силу.

Однако, несмотря на высокий спрос, производство Patriot увеличилось лишь незначительно. Саму систему производит компания Raytheon, а перехватчики к ней — Lockheed Martin, увеличившая выпуск примерно до 600 ракет в год. Lockheed Martin заявила, что намерена нарастить ежегодное производство к концу 2030 года до 2 000 перехватчиков.

Компания предупредила, что может прекратить заказывать комплектующие у ряда неэффективных поставщиков или найти альтернативные источники, которые наладят производство сложных узлов для ракеты, способной отслеживать и перехватывать приближающийся снаряд со скоростью в сотни километров в час — этот технический подвиг военные аналитики сравнивают с тем, чтобы сбить пулю другой пулей. Компания RTX, чье подразделение Raytheon производит пусковые установки, на запрос о комментариях не откликнулась.

“Текущие темпы производства в сочетании с недавним расходом не сулят ширящимся потребностям Украины в средствах ПВО ничего хорошего”, — заметил старший научный сотрудник "Фонда Карнеги за международный мир"* со штаб-квартирой в Вашингтоне Майкл Кофман.

Отчасти проблема заключается в нежелании промышленности вкладывать значительные средства в новые производственные линии без гарантированных долгосрочных правительственных контрактов, объяснил научный сотрудник Университета Осло Фабиан Хоффманн.

Президент Трамп и госсекретарь Марко Рубио на этой неделе признали зреющую напряженность.

Рубио сообщил журналистам, что США производят всего “шесть или семь” перехватчиков в месяц, тогда как Иран выпускает за тот же период более 100 ракет.

Германия, крупнейший европейский спонсор Украины, заказала восемь новых систем Patriot в 2024 году примерно по 2 миллиарда евро (2,33 миллиарда долларов) за штуку, но, по признанию немецких официальных лиц, не получила даже приблизительной даты поставки.

Официальные лица признают, что Берлин отправил основную часть своих боеготовых систем на Украину и восточный фланг НАТО, оголив саму Германию для воздушных атак.

По словам представителей разведки и министерства обороны, противники США и НАТО — включая Китай, Россию и Иран — внимательно отслеживают расход перехватчиков. В их военных доктринах акцент делается на массовое производство дешевых беспилотников и баллистических ракет для уничтожения западных арсеналов.

Америка и Европа совершили крупный стратегический просчет, не сумев расширить производство наземных средств ПВО раньше и решительнее, считает высокопоставленный представитель министерства обороны Германии Нико Ланге. “У нас было на это четыре года, — сказал Ланге. — Сейчас мы уязвимы, и все это знают: Россия, Иран и Китай пересмотрели свои стратегии, осознав, что мы производим слишком мало и слишком медленно”.

Вооруженные силы США внесли соответствующие коррективы в свою доктрину. Противовоздушная оборона призвана выиграть время для наступательных операций, которые обезвредят пусковые возможности противника, объяснил канадский аналитик по вопросам безопасности Колби Бадвар.

США и Израиль стремятся уничтожить ракетные арсеналы и пусковые установки до того, как они подорвут оборону союзников, объяснил министр обороны Пит Хегсет на пресс-конференции в понедельник, назвав этот подход “стрельбой не по стрелам, а по самому лучнику”.

Чтобы смягчить дефицит, Германия предложила европейскому производителю ракет MBDA в 2024 году наладить совместное с Raytheon производство перехватчиков Patriot в Баварии.

Страны НАТО заказали 1 000 ракет, чьи поставки, как ожидается, начнутся в начале следующего года, сообщил представитель MBDA Гюнтер Абель. Предвидя дальнейший спрос, компания уже выделила 500 миллионов евро на расширение производственных мощностей, не дожидаясь начала поставок.

Один из стратегических просчетов США и Европы, по мнению Бадвара, — это то, что они поставляли Украине в первую очередь оборонительные системы, ограничивая ее возможности ударов в тыл России.

В настоящее время Украина практически израсходовала свой оборонительный арсенал.

“Руководство США и Европе последние несколько лет провели в стране грез и пытались доказать, что одного оборонительного оружия достаточно”, — заключил Хоффманн.

* Внесен в список нежелательных организаций и признан иностранным агентом