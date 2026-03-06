Франция и Германия развеяли надежду Украины на ускоренное вступление в ЕС (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: Франция и Германия выступили против вступления Украины в ЕС

Киев рассчитывал ускорить вступление в ЕС еще с 2022 года, пишет The Telegraph. Но против упрощенной процедуры выступили Франция и Германия, потребовав более реалистичного подхода. Ситуацию осложняют скандалы на Украине, вызывающие раздражение у части стран ЕС.

Джо Барнс (Joe Barnes), корреспондент в Брюсселе

Дипломаты считают, что Брюсселю необходимо сформулировать более "реалистичный" план из-за риска отсутствия кворума

Франция и Германия намерены перекрыть Украине путь в Европейский союз по ускоренной программе.

На ужине в среду вечером, организованном двумя странами, Европейская комиссия представила Киеву предложение объединить усилия. Однако посланники Парижа и Берлина возразили коллегам, что Брюсселю необходимо сформулировать более "реалистичный" план принятия Украины в ЕС, сообщили The Telegraph дипломатические источники.

Официальные лица в обеих столицах стойко поддерживают Украину, однако противятся ускоренному членству, поскольку этот план не пользуется широкой поддержкой действующих стран ЕС и в итоге чреват тем, что Киев станет жертвой более широких разногласий из-за расширения.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеялась принять Украину в ЕС по схеме "упрощенного" членства. В ее трактовке ускоренный путь предполагал вступление Киева в ЕС без каких-либо преимуществ, будь то доступ к фондам ЕС или право голоса, которые будут предоставлены позднее.

План во многом разрабатывался под срок вступления в 2027 году, обсуждавшийся на мирных переговорах между Украиной и Россией при посредничестве США. Владимир Зеленский также заявил, что намерен добиваться членства к следующему году в качестве ключевой гарантии безопасности.

Однако Франция и Германия опасаются, что Венгрия в любом случае наложит вето на эти планы, которые требуют единогласного одобрения.

Париж и Берлин также считают, что Украина не провела достаточных реформ для искоренения коррупции. По получении членства эта работа может застопориться и тем самым создать опасный прецедент.

Сопротивление Венгрии

В среду глава аппарата фон дер Ляйен Бьерн Зайберт представил послам 27 стран ЕС стратегию ускоренного принятия Украины в ЕС. Однако за кулисами в Брюсселе предложенное поэтапное членство было встречено в штыки.

"Не думаю, что этот план действительно многие одобрили", — сообщил The Telegraph один европейский дипломат.

Перед началом переговоров официальные лица Франции и Германии дали понять, что постараются выдвинуть встречное предложение, чтобы заручиться более обширной поддержкой стран-членов.

"Франция и Германия пытаются нащупать хорошую модель для вступления Украины в ЕС", — сказал второй дипломат.

"Мы должны закрепить Киев в ЕС, это само собой разумеется, но есть и другая объективная реальность, которую мы должны учитывать: любое предложение должно быть принято единодушно", — подчеркнул он.

Членство в ЕС требует определенных достижений, и для завершения процесса необходимо пройти 36 шагов. И даже в этом случае страна-соискательница должна заручиться единогласным одобрением действующих членов блока.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал, пожалуй, самым ярым противником отмены действующей системы ради Украины, назвав это ни много ни мало "объявлением войны" Будапешту.

Официальные лица в Брюсселе и ряде столиц ЕС ищут юридические лазейки, чтобы обойти возможное вето со стороны Орбана, который слывет ближайшим союзником президента Владимира Путина в Европе.

Путинские маневры на мирных переговорах

Париж и Берлин сообщили столицам, что попытаются прийти к компромиссу после ужина. Еврокомиссия по-прежнему твердо настаивает на своих предложениях, утверждая, что к Киеву необходим особый подход, чтобы он не оказался брошенным на произвол судьбы по достижении соглашения о прекращении огня.

Однако источники сообщили, что фон дер Ляйен может поручить официальным лицам изучить и иные планы. Процесс присоединения к ЕС в среднем занимает девять лет. Украина заручилась статусом кандидата в 2022 году и получит членский билет через пять лет, если процесс будет завершен к следующему году.

Зеленский призвал европейские государства не препятствовать вступлению его страны из-за опасений, что Путин под предлогом мирных переговоров негласно наложит вето на членство Украины в ЕС — точно также, как ранее в России разрушили надежды Киева на вступление в НАТО.

Принимая лидеров ЕС в Киеве в четвертую годовщину боевых действий, украинский лидер заявил: "2027 год очень важен для нас и, я надеюсь, получится сделать так, чтобы Путин не смог задержать наше членство в ЕС на десятилетия".