"Рособоронэкспорт" поставит ЗУР "Штиль-1" для четырех фрегатов проекта 11356 ВМС Индии

ЦАМТО, 5 марта. Как уже сообщал ЦАМТО, Минобороны Индии 3 марта официально подписало контракт с АО "Рособоронэкспорт" на закупку партии зенитных управляемых ракет (ЗУР) для корабельных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Штиль-1".

Согласно сообщению информационного агентства UNI (United News of India), суммарная стоимость соглашения составила 21,82 млрд. рупий (около 238 млн. долл.). Церемония подписания состоялась в Нью-Дели в присутствии секретаря по вопросам обороны Индии Раджеша Кумара Сингха.

Данная закупка направлена на формирование штатного боекомплекта для второй и третьей серий фрегатов проекта 11356 (класс "Тушил") ВМС Индии. Согласно условиям контракта, ракеты предназначены для четырех фрегатов серии: F70 "Тушил" и F71 "Тамал", построенных на ПСЗ "Янтарь", а также "Трипут" и "Тавасья", строящихся на индийской верфи Goa Shipyard Limited (GSL) по лицензионному соглашению в рамках программы передачи технологий.

В рамках соглашения предполагается поставка ЗУР 9М317МЭ. Данное изделие является морской версией ракет семейства "Бук" и адаптировано для применения в установках вертикального пуска модульного типа 3С90Э.1. Помимо непосредственно ЗУР, контрактная документация предусматривает поставку сопутствующей инфраструктуры ТОиР, включая специализированные рамы для транспортировки и длительного хранения изделий, а также контрольно-проверочную аппаратуру.

ЗРК "Штиль-1" обеспечивает многоканальное поражение целей на средних дистанциях (до 50 км) в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Реализация контракта подтверждает преемственность в оснащении индийского флота российскими системами ПВО и готовность сторон продолжать ВТС, несмотря на внешнее санкционное давление.