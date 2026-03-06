У США в течение двух недель могут закончиться ракеты для систем ПРО THAAD

Источник изображения: topwar.ru

Противовоздушная оборона Израиля и США, тем более других ближневосточных государств, оказалась откровенно не готовой к отражению массированных комбинированных атак иранских ракет и дронов. Уже в ближайшее время проблема может стать еще более острой, Тегеран явно намерен вести войну на истощение.

Запасы ракет к американским системам противоракетной обороны THAAD, которые активно используются в конфликте с Ираном, могут закончиться в течение примерно двух недель. Об этом в эфире американской телекомпании American Broadcasting Company (ABC) заявила старший научный сотрудник Центра Стимсона и бывший преподаватель командно-штабного колледжа ВВС США Келли Грико.

Эксперт утверждает со ссылкой на свои данные, что уже сейчас остро ощущается нехватка ракет к системам ПРО THAAD, которые используются для перехвата самых мощных иранских баллистических ракет.

Интенсивная работа ПВО армий США и их союзников на Ближнем Востоке уже привела к исчерпанию запасов зенитных ракет PAC-3 для ЗРК Patriot. Местные жители все чаще находят обломки устаревших моделей зенитных ракет, выпущенных более 25 лет назад. Они отличаются значительно меньшей эффективностью. В Иордании уже зафиксирован как минимум один случай нештатного падения ЗУР вблизи с установкой ПВО Patriot сразу после пуска ракеты.

Сказывается и 12-дневная война Израиля и США с Ираном летом прошлого года. Тогда она ни в какое сравнение не шла с нынешней интенсивностью иранских ударов. Однако для отражения атак баллистики и дронов в июне 2025 года американцы истратили ракеты к ЗРК Patriot в количестве, на 20% превосходящем объемы их годового производства.

По самым скромным оценкам, со времени начала военной операции против Ирана ближневосточное ПВО расстреляло уже более 500 ЗУР из арсенала Patriot. Эксперты отмечают, что арабские союзники США тратят на перехваты гораздо больше ракет, чем положено по штату: пять и более на одну цель вместо двух.

Причем среди этих целей не только иранские ракеты и ударные БПЛА, но и дроны без боевой части. Однако и для их перехвата расчеты ПВО ближневосточных стран тратят иногда по несколько дорогих и все более дефицитных противоракет.

Оценочная мощность американского военно-промышленного комплекса — 800 противоракет для Patriot и THAAD в год. На фоне истощения арсеналов, президент Трамп заявил, что Америка располагает «неисчерпаемыми запасами» оружия и может воевать столько, сколько потребуется.

Другие американские чиновники и эксперты не так оптимистичны. Уже через несколько дней США придется расставлять приоритеты при выборе воздушных целей для перехвата, пишет Washington Post. Заставляя силы ПВО противника интенсивно расходовать ЗУР, Иран одновременно и методично уничтожает зенитные радары своих противников.

В частности, вчера сообщалось, что Иран уничтожил второй радар AN/TPY-2 на авиабазе Муваффак Салти в Королевстве Иордания, где размещены несколько батарей THAAD. Спутниковые снимки подтверждают уничтожение уже трёх таких радаров общей стоимостью около 2 миллиардов долларов — два радара AN/TPY-2 в Иордании и ещë один в ОАЭ. При этом оперативно заменить радарные установки у США вряд ли получится, отмечает ряд экспертов.