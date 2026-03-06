Войти
ЦАМТО

Польша передаст Украине около 2 млрд. евро из средств, выделенных Варшаве по программе SAFE

280
0
0
Флаги Польши и Украины
Флаги Польши и Украины.
Источник изображения: © AP Photo, Czarek Sokolowski

ЦАМТО, 5 марта. Польша передаст Украине около 2 млрд. евро из средств, выделенных Варшаве по европейской программе вооружений SAFE.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила уполномоченная правительства Польши по вопросам SAFE Магдалена Собковяк-Чернецкая.

Как напоминает агентство, ранее сообщалось, что Европейская комиссия одобрила выделение Польше 44 млрд. евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружений SAFE.

"Да, это будет небольшая часть, которая, я думаю, составит 4-5% от всей суммы", – сообщила М.Собковяк-Чернецкая в эфире телеканала TVN, отвечая на вопрос, будет ли часть денег, причитающихся Польше по данной программе, использована для вооружения Украины.

SAFE (Security Action for Europe) – это оборонная программа Европейского союза, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 05:54
  • 244
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.03 05:24
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о подготовке Ирана к получению истребителей России"
  • 06.03 02:55
  • 0
Комментарий к "Надежды Америки на быструю победу над Ираном развеялись как дым (infoBRICS, Китай)"
  • 06.03 01:12
  • 14818
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 22:39
  • 1
Новая российская авиационная крылатая ракета "Изделие 30"
  • 05.03 17:54
  • 2
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 05.03 12:12
  • 4
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны