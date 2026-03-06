Польша передаст Украине около 2 млрд. евро из средств, выделенных Варшаве по программе SAFE

ЦАМТО, 5 марта. Польша передаст Украине около 2 млрд. евро из средств, выделенных Варшаве по европейской программе вооружений SAFE.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила уполномоченная правительства Польши по вопросам SAFE Магдалена Собковяк-Чернецкая.

Как напоминает агентство, ранее сообщалось, что Европейская комиссия одобрила выделение Польше 44 млрд. евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружений SAFE.

"Да, это будет небольшая часть, которая, я думаю, составит 4-5% от всей суммы", – сообщила М.Собковяк-Чернецкая в эфире телеканала TVN, отвечая на вопрос, будет ли часть денег, причитающихся Польше по данной программе, использована для вооружения Украины.

SAFE (Security Action for Europe) – это оборонная программа Европейского союза, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.