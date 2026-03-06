Войти
Компания Anthropic возобновила переговоры с Пентагоном на фоне угроз военного ведомства

Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: Andrew Harnik/AP

ЦАМТО, 5 марта. Глава компании-разработчика ИИ Anthropic Дарио Амодей предпринимает последнюю попытку договориться с Пентагоном, чтобы предотвратить исключение компании из цепочки военных поставок после срыва предыдущих переговоров.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Financial Times.

"По словам нескольких источников, знакомых с ситуацией, Д.Амодей провел переговоры с Эмилем Майклом, заместителем министра обороны по исследованиям и технике, в попытке уладить детали контракта, регулирующего доступ Пентагона к моделям искусственного интеллекта Anthropic", – отмечает издание.

Ранее Пентагон потребовал от компании Anthropic предоставить военным неограниченный доступ к ее технологии ИИ Claude для применения в военных операциях, пригрозив лишением контрактов и срывом цепочек поставок в случае отказа.

Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании отказывается предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
AI
