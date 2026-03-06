Названа торпеда, которой ПЛ ВМС США впервые со Второй мировой потопила корабль

Источник изображения: topwar.ru

Американские источники пишут о том, какое именно вооружение было применено для удара по иранскому фрегату Dena, вошедшему в строй в 2021 году. Напомним, что атаковала фрегат американская подводная лодка в водах Индийского океана, неподалёку от Шри-Ланки.

В американских медиа говорится о том, что подлодка ВМС США наносила удар торпедой Mark-48 (Mk-48 ADCAP) общей массой около 1,7 т.

Торпеды такого типа способны поражать цели на расстоянии до 50 км при условии скоростного режима в 38-40 узлов.

Фрегат Dena стал первым кораблём, потопленным американской подводной лодкой (ПЛ) со времён Второй мировой войны. При этом остаются вопросы относительно действий его команды, учитывая что атака на «Дену» осуществлялась с так называемой перископной глубины при наличии у фрегата противолодочных возможностей, включая и противолодочный вертолёт.

Помимо «Дены» ВМС Ирана, как заявляют американские военные, потеряли такие боевые корабли как «Шахед Багери», фрегат «Джамаран», крупнейший корабль ВМС Ирана IRINS Makran, «Шахед Сулеймани» и некоторые другие. Однако в распоряжении ВМС КСИР остались многочисленные быстроходные катера, включая ракетные, а также БЭКи, с помощью которых вполне они могут сосредоточиться на атаках в Ормузском проливе. Хотя в последнее время трафик через Ормуз фактически свёлся к нулевому - именно из-за опасений судовладельцев, связанных с иранской активностью. Ранее Трамп обещал за плату проводить коммерческие суда через пролив, но пока желающих, очевидно, не нашлось.