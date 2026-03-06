Япония страдает от войны в Иране! Токио ожидает скоропостижная смерть из-за закрытия Ормузского пролива (Baijiahao, Китай)

Baijiahao: конфликт в Иране может сильно ударить по экономике Японии

Военные действия в Иране могут критически отразиться на Японии, пишет автор блога на портале Baijiahao. По его мнению, такая ситуация стала следствием недальновидной политики и энергетической несамостоятельности Токио.

Блог Baijiahao: "Тайваньский экспресс" (海峡新干线)

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ноябре прошлого года уверенно заявила, что возможные действия Китая против Тайваня могут создать ситуацию, "угрожающую выживанию" Японии. Тогда она и представить себе не могла, что настоящий кризис разразится не в Тайваньском проливе, а в далеком Аравийском море, и будет спровоцирован не КНР, а Соединенными Штатами.

В рамках контрмер против США Иран заблокировал Ормузский пролив, подчеркнув, что "не позволит ни одной капле нефти покинуть регион". По иронии судьбы, Такаити, которая раньше раздувала угрозу конфликта в Тайваньском проливе, теперь, столкнулась с реальным кризисом, который схватил Японию за горло. Она лишь слабым голосом прокомментировала ситуацию, сказав, что "мы продолжаем собирать информацию".

Еще в 2015 году на тот момент премьер-министр Синдзо Абэ, продвигая пересмотр пацифистской Конституции, называл в качестве примера участие Сил самообороны Японии в операциях по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Тогда никто не предполагал, что этот "пророческий план" однажды обернется реальным кризисом. Теперь в Персидском заливе оказались заблокированы свыше 40 судов, связанных с Японией. Жизненно важный для страны энергетический канал был перекрыт.

Если перенести на текущую ситуацию логику Токио "если Тайвань в беде, то Япония и ее альянс с США тоже в беде", то получается, что Япония действительно оказалась в беде, а Вашингтон не придет ей на помощь, потому что сам создал этот кризис. Поэтому Такаити нечего сказать. Ее двойные стандарты вызвали недовольство японских интернет-пользователей, которые раскритиковали ее за то, что она не осмелилась сказать американскому лидеру Дональду Трампу: "Прекратите войну!".

Такаити создает образ "жесткого и консервативного" лидера, выступает за пересмотр конституции и укрепление военной мощи. Однако блокада Ормузского пролива разрушила ее жесткий образ. Япония более чем на 95% зависит от импорта сырой нефти с Ближнего Востока, причем 73% проходят через Ормузский пролив. Запасов сжиженного природного газа хватит всего на три недели, а США пригрозили, что операция против Ирана может продлиться месяц. Повышение цены на нефть на 10 долларов за баррель обойдется Японии в дополнительные 1,3 триллиона иен, а если блокада затянется, ВВП страны может сократиться на 3%, что, по мнению японских экспертов, станет "смертельным ударом".

Такаити может только попросить Иран проявить сдержанность и стабилизировать поставки нефти. В условиях реального кризиса она не упоминает о ситуации, "угрожающей выживанию" Японии. У Такаити нет смелости, чтобы брать на себя ответственность.

Во-первых, Такаити заявила, что правительство на данный момент не может "дать юридическую оценку" атаке США и Израиля на Иран. Хотя Абэ использовал "блокировку Ормузского пролива" как пример для осуществления Японией права на коллективную самооборону, реальное признание текущего кризиса будет означать, что страна вмешается в американо-иранский конфликт и направит войска для разблокировки пролива. Однако страны НАТО заявили, что не будут вовлекаться. Энергетический сектор Японии висит на волоске, и такие действия будут равносильны самоубийству. Поэтому Такаити пытается как можно дольше "собирать информацию", откладывая решение.

Во-вторых, Токио сталкивается с дипломатической дилеммой: он не осмеливается ни осуждать США, ни провоцировать Иран. Однако план Японии "усидеть на двух стульях" обречен на провал. Корень проблемы лежит в США, о которых Такаити даже не смеет упоминать.

В-третьих, экономика Японии неустойчива. Несмотря на то, что Токио не характеризует кризис как "угрожающей выживанию" страны, рынок уже отреагировал – индекс Nikkei снижается. Более того, на 18 марта Банк Японии запланировал заседание по вопросу повышения процентной ставки, что еще больше осложняет ситуацию, так как без повышения инфляция выйдет из-под контроля, а повышение может привести к экономическому краху.

В-четвертых, кризис выявил фатальные недостатки японской стратегии безопасности: чрезмерная зависимость от Штатов и отсутствие энергетической самодостаточности (которое вызвано в том числе решением сократить поставки энергоносителей из России — прим ИноСМИ). США разожгли конфликт на Ближнем Востоке, а их "верному японскому младшему брату" остается лишь терпеть последствия.

Как писали раньше японские интернет-пользователи: "Если такой человек станет премьер-министром, то Япония рано или поздно будет обречена".