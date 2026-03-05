«Сквозь 40 000 километров»: Китай установил мировой рекорд лазерной связи со спутником — сигнал преодолел 40 740 километров

В КНР успешно испытали двухстороннюю лазерную связь с геостационарной орбитой

Как сообщает ITHome, в Китае в ходе испытаний на высокогорной обсерватории в Лицзяне ученым удалось установить стабильный и сверхскоростной лазерный канал связи со спутником на геостационарной орбите. Дистанция: сигнал успешно преодолел 40 740,96 километра, при этом зафиксирована симметричная двухсторонняя передача данных на скорости 1 Гбит/с (как на прием, так и на отдачу). Сеанс непрерывной связи длился более трех часов. Система установила рекорд скорости «захвата» цели — на установку лазерного моста потребовалось всего 4 секунды.

Для теста использовалась полностью китайская наземная станция с 1,8-метровым оптическим телескопом. Ученым удалось решить сложную задачу удержания узкого лазерного луча на сверхдальнем расстоянии в условиях атмосферных помех. Если раньше международные исследования фокусировались либо на разовых пиковых скоростях, либо на коротких сеансах связи, то китайская команда доказала возможность длительной и надежной работы двухстороннего канала.