Войти
ixbt.com

«Сквозь 40 000 километров»: Китай установил мировой рекорд лазерной связи со спутником — сигнал преодолел 40 740 километров

373
0
0
Китай установил мировой рекорд лазерной связи со спутником
Китай установил мировой рекорд лазерной связи со спутником.
Источник изображения: Institute of Optoelectronics Technology, Chinese Academy of Sciences

В КНР успешно испытали двухстороннюю лазерную связь с геостационарной орбитой

Как сообщает ITHome, в Китае в ходе испытаний на высокогорной обсерватории в Лицзяне ученым удалось установить стабильный и сверхскоростной лазерный канал связи со спутником на геостационарной орбите. Дистанция: сигнал успешно преодолел 40 740,96 километра, при этом зафиксирована симметричная двухсторонняя передача данных на скорости 1 Гбит/с (как на прием, так и на отдачу). Сеанс непрерывной связи длился более трех часов. Система установила рекорд скорости «захвата» цели — на установку лазерного моста потребовалось всего 4 секунды.

Для теста использовалась полностью китайская наземная станция с 1,8-метровым оптическим телескопом. Ученым удалось решить сложную задачу удержания узкого лазерного луча на сверхдальнем расстоянии в условиях атмосферных помех. Если раньше международные исследования фокусировались либо на разовых пиковых скоростях, либо на коротких сеансах связи, то китайская команда доказала возможность длительной и надежной работы двухстороннего канала.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 03:27
  • 14802
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 03:20
  • 202
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 05.03 03:13
  • 3
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 23:19
  • 1
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"