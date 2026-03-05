Крупнейший контракт в истории российского RISC-V: «Байкал Электроникс» поставит «Реглаб» 1,5 миллиона микроконтроллеров Baikal-U

На замену европейским STM32

Компании «Байкал Электроникс» и «Реглаб» (входит в группу «Прософт-Системы») подписали крупнейший на сегодняшний день коммерческий контракт на поставку российских микроконтроллеров. Соглашение предусматривает отгрузку не менее 1,5 млн чипов Baikal-U (BE-U1000) в течение пяти лет. Сумма сделки составила более 1 млрд рублей.

Первая партия объемом 150 тысяч экземпляров стоимостью 100 млн рублей будет передана заказчику до конца июня 2026 года. Компания «Реглаб» намерена использовать эти компоненты в своих ключевых продуктах для промышленной автоматизации. По словам гендиректора «Байкал Электроникс» Андрея Евдокимова, в 2026 году компания планирует поставить на российский рынок суммарно около 1 млн Baikal-U.

Микроконтроллер Baikal-U является аналогом популярных европейских чипов STM32F4 и STM32F7 от компании STMicroelectronics. Российский чип построен на базе открытой архитектуры RISC-V (ядра разработаны российской компанией CloudBEAR), что обеспечивает независимость от западных лицензий. Baikal-U — это трехъядерное решение в компактном корпусе 10х10 мм с поддержкой (USB 2.0, CAN FD, UART и SPI), а также встроенной памятью eFLASH.

Где будет выпускаться Baikal-U — неизвестно. В России мощностей для выпуска микросхем по современным техпроцессам (наиболее передовой завод «Микрон» ограничен нормой 90 нм) — нет. Вероятно, «Байкал Электроникс» договорилась с одной из азиатских фабрик.