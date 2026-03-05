Войти
Подрядчик Пентагона показал короткое видео секретного истребителя F-47

F-47

Компания Pratt & Whitney опубликовала 30-секундное видео с перспективным истребителем шестого поколения F-47, которым ВВС США в скором времени собираются заменить устаревший F-22. В настоящее время F-47 находится в стадии активной разработки. Полет первого прототипа намечен на 2028 год. В случае успеха Пентагон намерен заказать у компании не менее 185 истребителей.

В виду строгой секретности всего, что связано с разработкой F-47, информации о нем крайне мало. Известно лишь, что это будет истребитель шестого поколения дальнего действия, способный развивать скорость около 2 Махов и летать на дальность около 2000 км. В боевой обстановке он будет выполнять функцию системного центра — то есть, центрального командного пункта для группировки автономных дронов Loyal Wingman. Кроме того, он будет невидим для радаров и способен наносить удары по наземным целям с дальних дистанций. Судя по видео, у нового истребителя высокая кабина, модифицированное треугольное крыло, безхвостовая конфигурация, «лопатообразный» нос, переднее горизонтальное оперение и элементы стелс-дизайна на воздухозаборниках двигателя. Однако существует предположение, что данное видео предназначено для введения в заблуждение потенциальных конкурентов. И оно не лишено оснований. В истории авиации было немало примеров, когда одни разработчики создавали летательные аппараты, поразительно похожие на изделия своих ближайших конкурентов.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
