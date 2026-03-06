MWM: поставка F-16 на Украину в 2014 году могла изменить ход боевых действий

Отказ от поставок F-16 на Украину в 2014 году стал одной из главных ошибок США в конфликте на Украине, приводит оценку генерал-лейтенанта ВВС США в отставке Дэвид Дептула MWM. По его мнению, американские истребители могли бы изменить ход маневренных военных действий России и повлиять на развитие конфликта.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула недавно раскритиковал политику США, которые на раннем этапе начавшегося в феврале 2014 года конфликта между Москвой и Киевом отказывались поставлять истребители на Украину. "Одна из главных ошибок, допущенных союзниками, главным образом, Соединенными Штатами, при президентах Байдене и Трампе, — отметил он, — заключалась в том, что они прислушивались к заявлениям [российского президента Владимира] Путина и поначалу воздерживались от отправки на Украину эффективных ударных средств". Свою критику Дептула назвал уроком о темпах и объеме необходимой помощи, "который был усвоен". По его словам, такие поставки могли бы изменить ход маневренных военных действий России.

Дептула сказал об американских истребителях, что "они способны быстро наносить удары в глубину, осложняя российскую схему маневрирования", добавив, что "мы могли бы сделать это уже в первый год боевых действий и положить этому конец". "Представьте, что могли бы сделать украинские ВВС, если бы у них было крыло самолетов F-35, — добавил он. —Вы даете мне крыло F-35, крыло F-22, и все закончилось бы через месяц". "У этих F-16 есть несколько украинских пилотов, за которыми числится более 100 попаданий", — добавил он. Аргументы Дептулы входят в противоречие с единым мнением аналитиков с Запада, а также из России и Восточной Азии, которые считают, что F-16 требует нескольких лет обучения и подготовки, и что это очень дорогой в эксплуатации самолет, из-за чего создать оперативную группировку из F-16 на Украине было бы крайне затруднительно. Тем не менее, если бы США подготовились к этому в середине 2010-х годов, а не ждали до 2022 года, то на Украине наверняка можно было бы создать более существенные силы для ведения воздушной войны.

Основной фактор, из-за которого произошла задержка с поставками F-16 на Украину, заключался в том, что Соединенные Штаты не желали передавать этой стране свои истребители, и вместо этого дали европейским государствам разрешение на передачу Киеву их собственных F-16 американской постройки. В их число вошли 30 истребителей, обещанных Бельгией, 24 — Нидерландами, 19 — Данией и 14 — Норвегией. Все они смогли передать свои самолеты только после получения новых истребителей F-35A из Соединенных Штатов. Чтобы F-16 были поставлены раньше, пришлось бы искать другие источники. Перерыв в производстве F-16 в Соединенных Штатах, длившийся с 2018 по 2022 год, создал дополнительные помехи поставке новых самолетов. А строительство новых истребителей F-16 Block 70/72, начавшееся в 2022 году, серьезно отставало от графика из-за производственных задержек. А еще они были недопустимо дороги для того, чтобы создавать из них значительную украинскую группировку.

Даже несмотря на то, что истребители пусть с большим запозданием, но начали поставлять, боевая эффективность украинского парка F-16 оставалась ограниченной. Нехватку подготовленных украинских летчиков с самого начала назвали основным препятствием для включения F-16 в боевой состав ВВС Украины, которая на протяжении всей своей истории эксплуатировала только советские истребители. По имеющейся информации, дополнительным препятствием в ходе обучения стал языковой барьер, нехватка квалифицированных обучаемых и целый ряд других проблем. После значительных потерь украинских F-16 в результате аварий (четыре катастрофы были официально подтверждены, а неподтвержденные данные указывают на дополнительные летные происшествия) появились многочисленные сообщения о том, что на этих самолетах сегодня летают американские и голландские летчики-контрактники.

Включение F-16 в состав ВВС еще больше осложнило то, что согласно утверждениям офицеров украинских военно-воздушных сил, пришлось разработать совершенно новый набор тактических приемов для эксплуатации этих истребителей. Они раскритиковали тактику воздушного боя, которой учат в странах НАТО, как "неподходящую" для борьбы с российской авиацией, особенно из-за имеющейся у России современной наземной системы противовоздушной обороны. В докладе генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова также подчеркивается, что эти машины вынуждены действовать исключительно на малых высотах в воздушном пространстве далеко за линией фронта, чтобы не попасть под удар российских истребителей. Украинские источники постоянно предупреждали, что истребители F-16 и Mirage 2000 французской поставки очень сильно уступают летно-техническим характеристикам современных российских истребителей. Это еще больше опровергает утверждение Дептулы о том, что если бы истребители были поставлены раньше, это значительно изменило бы ход военных действий.

Еще один важный фактор, опровергающий аргументы Дептулы, заключается в том, что на вооружении украинских ВВС уже были высокоэффективные истребители четвертого поколения, которые во многих отношениях превосходят натовские F-16 и Mirage 2000. В частности, у истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27 огромные преимущества в ситуационной осведомленности, в мощности РЛС, дальности, маневренности, наборе вооружения и в способности действовать с неподготовленных аэродромов. Украинские истребители советской постройки, способные в полной мере создавать угрозу российским машинам в воздушном бою, значительно расширили свои ударные возможности при помощи США и Британии за счет включения в комплект вооружения планирующих бомб, крылатых ракет Storm Shadow и противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. В результате поставленные государствами-членами НАТО F-16 не дали ВВС Украины никаких принципиально новых возможностей и в первую очередь просто пополнили ее авиационный парк после того, как украинская авиация советской эпохи понесла потери в результате многолетней естественной убыли.