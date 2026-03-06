ВВС Индии: ЗРК С-400 совершил самый дальний перехват в истории ПВО страны

Источник изображения: topwar.ru

Индийские ВВС публикуют сообщение, в котором говорится об использовании для перехвата воздушной цели зенитного ракетного комплекса С-400, приобретённого у России.

В сообщении говорится, что управляемая ракета ЗРК С-400 совершила самый дальний воздушный перехват в истории ПВО страны.

Из сообщения:

Во время учений «Вайю Шакти», которые состоялись 27 февраля в штате Раджастан, был осуществлён самый дальний перехват с применением наземного комплекса ПВО.

Сообщается о том, что сначала радар ЗРК С-400 «Триумф» засёк цель, далее она была идентифицирована, после чего отработала пусковая установка, осуществив ликвидацию летевшего объекта.

Приводятся конкретные параметры перехвата. В ВВС Индии заявляют о том, что ЗУР системы «Сударшан» (а так в Индии именуют ЗРС С-400 «Триумф», ещё - «Сударшан Чакра») поразила цель на расстоянии 300 км – «в глубине территории противника». Добавляется, что обнаружена цель была на расстоянии около 500 км.

Отмечено, что такие учения проводятся с учётом опыта операции «Синдур». Это трёхдневные обмены ударами между Индией и Пакистаном в мае 2025 года. И это один из тех конфликтов, который остановил, по его собственным словам, Дональд Трамп. Кстати, как там в связи с последними событиями обстоят дела с его новой номинацией на Нобелевскую премию мира?..