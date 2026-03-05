Войти
Глава Пентагона: Операция в Иране займет до двух месяцев, мы только начали

Источник изображения: topwar.ru

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил: американские и израильские ВВС в ближайшие дни установят «полный контроль над иранским воздушным пространством». Задача – добить противника, который, по словам Хегсета, и так уже «лежит на земле». И это, как подчеркнул министр, только начало: Трамп обещает новые волны ударов.

Генерал Дэн Кейн отчитался об «устойчивом прогрессе» – за четыре дня количество иранских ракетных пусков рухнуло на 86%. По его словам, боеприпасов у американской армии достаточно, чтобы продолжать в том же духе еще долго. Хотя еще недавно эксперты гадали, хватит ли у союзников ракет ПВО на войну с Ираном хотя бы до следующей недели.

Но самое интересное – сроки. Хегсет озвучил вилку от четырех до восьми недель. То есть операция, которую в Белом доме сначала позиционировали как быструю «зачистку», вполне может затянуться на пару месяцев, а то и больше.

Возникает закономерный вопрос: а что тогда будет через месяц? Превосходство в воздухе – это лишь пролог. Как пояснил генерал Кейн, дальше последуют удары «постепенно вглубь иранской территории». То есть Вашингтон готовится методично перепахивать инфраструктуру страны, не встречая серьезного сопротивления в небе.

