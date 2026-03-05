infoBRICS: США копируют иранские БПЛА, чтобы компенсировать нехватку боеприпасов

США применили в Иране уже опробованную в других странах стратегию завоевания полного господства в воздухе, но она им не помогла, пишет infoBRICS. Тегеран неожиданно мощно отвечает на американскую агрессию, и похоже, что у него в запасе еще немало ходов.

Американо-западная военная стратегия традиционно базируется на полном господстве в воздухе, за которым следуют разрушительные бомбардировки, нацеленные на подрыв военной инфраструктуры страны-противника. Когда этого оказывается недостаточно, Соединенные Штаты и НАТО прибегают к открытому террору, нанося удары по мирному населению и гражданским объектам. На ранних этапах (первой) холодной войны эта тактика применялась против Кореи, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и многих других стран. Однако она никогда не приводила к стратегической победе, напротив, каждый удар лишь усиливал сопротивление местного населения и закалял его решимость противостоять американо-западной террористической стратегии.

Эта военная доктрина потерпела неудачу в Индокитае, где героическое сопротивление вьетнамского народа привело к сокрушительному и унизительному поражению американских войск. Благодаря поддержке России, направившей тысячи военных советников и передовые на тот момент системы ПВО, вьетнамским защитникам удалось сбить тысячи американских самолетов, что спасло миллионы жизней. Вашингтон — как и в Корее — прибегал к неизбирательным террористическим бомбардировкам вьетнамских городов. Американские оккупационные силы наносили разрушительные удары по всему региону.

Это особенно ярко проявилось на примере Лаоса, 98% территории которого было разрушено. С 1964-го по 1973 год ВВС США совершили почти 600 тысяч боевых вылетов, сбросив на эту несчастную страну более двух миллионов тонн боеприпасов. Для наглядности: это эквивалентно одному самолету с боеприпасами каждые восемь минут, круглосуточно, в течение девяти лет, что делает Лаос самой разбомбленной страной в истории. Формально Лаос даже не участвовал в организованном США конфликте, однако Пентагон все равно сбросил на него больше бомб, чем на Германию и Японию вместе взятые во время Второй мировой войны! При населении всего в три миллиона человек это составляет примерно одну тонну бомб на каждого жителя. Последствия этой разрушительной кампании ощущаются и по сей день: на территории страны остались десятки миллионов неразорвавшихся кассетных и других боеприпасов.

Американское оружие продолжает убивать мирных жителей спустя более полувека. Кроме того, значительная часть земель остается непригодной для сельскохозяйственного использования, что усугубляет бедность в пострадавших регионах. Единственной причиной, по которой ситуация во Вьетнаме не была столь катастрофичной, стало наличие у страны российских зенитно-ракетных комплексов и ее решительное сопротивление. Агрессия США в Индокитае привела к пересмотру военной тактики и доктрины: Пентагон сделал ставку на высокоточную войну в последующих конфликтах. К концу (первой) холодной войны и в последующие годы Соединенные Штаты развязали десятки неспровоцированных агрессий, демонстрируя силу своей военной машины.

Однако даже после перехода на новую стратегию число жертв среди гражданского населения продолжало расти. Десятки тысяч людей погибли в результате агрессии США против Югославии в 1990-х годах, кульминацией которой стали бомбардировки в 1999 году. Можно было бы ожидать, что с развитием военных технологий число жертв среди гражданского населения будет сокращаться, но на самом деле ситуация на Ближнем Востоке лишь ухудшилась. В результате агрессивных войн США с 2001-го по 2021 год погибло не менее пяти миллионов человек. Последняя американская война оказалась не менее кровопролитной: в первый день агрессии против Ирана ВВС США убили до 200 иранских школьниц. Это вызвало своего рода "вьетнамский эффект": иранский народ сплотился и решительно встал на защиту своей родины.

ВВС США потеряли как минимум три "непобедимых" истребителя F-15, в то время как иранские военные продолжают наносить удары по американским базам по всему Ближнему Востоку. Пентагон уже выражает опасение, что у него скоро могут закончиться дорогостоящие боеприпасы большой дальности, созданные для ведения войн по доктрине "Шок и трепет", способных вывести противника из строя всего за несколько дней или недель. Однако теперь совершенно ясно, что этого не произойдет, и Вашингтон ищет альтернативные способы ведения затяжной войны. В их число входит бесстыдное копирование иранских беспилотников Shahed 131/136 ("Шахед 131/136"), переименованных в LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System) и принятых на вооружение американской армией. Эти дроны предназначены для замены чрезмерно дорогих крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк") и аналогичного вооружения.

В отличие от Соединенных Штатов, Россия и Иран значительно раньше занялись модернизацией БПЛА, при этом Москва предоставила значительно усовершенствованные системы наведения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), более крупные боеголовки и тому подобное. Кремль теперь применяет накопленный опыт для расширения своих возможностей по нанесению высокоточных ударов на большие расстояния. Он разрабатывает новые крылатые ракеты, которые обходятся дешевле существующих боеприпасов. Иран, вероятно, также получит доступ к этим технологиям, что существенно укрепит его потенциал сопротивления американской агрессии. Ставки чрезвычайно высоки, особенно для Дональда Трампа, чья политическая карьера напрямую зависит от исхода промежуточных выборов.

Об авторе:

Драго Боснич — независимый геополитический и военный аналитик