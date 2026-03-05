Войти
Lenta.ru

«Подарок РВСН». Иран уничтожает дорогостоящую инфраструктуру США. Поврежден важнейший американский радар на Ближнем Востоке

387
0
+1
Фото: Robert Lingley
Фото: Robert Lingley.

Удар Ирана по дорогостоящим радарам США назвали подарком российским РВСН

Иран уничтожает инфраструктуру армии США на Ближнем Востоке, целью, в числе прочего, стала американская радиолокационная станция (РЛС) AN/FPS-132 в Катаре. Сообщается, что радиолокатор стоимостью свыше миллиарда долларов получил ощутимые повреждения.

Радиолокационная система стоимостью 1,1 миллиарда долларов, расположенная на базе в Катаре, стала самой ощутимой потерей США. Важнейшая система была поражена в первый день конфликта. Уточняется, что была серьезно повреждена одна из сторон — Тегеран «выбил глаз», направленный в сторону Исламской Республики.

AN/FPS-132 — стационарная РЛС, предназначенная для обнаружения воздушных и баллистических целей разного рода. Telegram-канал «Два майора» назвал уничтожение радаров США «подарком» российским ракетным войскам стратегического назначения (РВСН). Отмечается, что потеря трех радаров THAAD и AN/FPS-132 сокращает глубину раннего обнаружения баллистических ракет на дальностях до 5000 километров. Это значит, что время реакции на пуски из Ирана уменьшается, покрытие зоны становится фрагментарным.

Повреждения зафиксированы на нескольких военных объектах США

The New York Times добавляет, что Иран нанес удар по коммуникационной инфраструктуре американских военных на Ближнем Востоке, повреждения зафиксированы как минимум на семи военных объектах. В сети между тем публикуются спутниковые снимки американских военных баз в странах, пораженных иранскими баллистическими ракетами и БПЛА-камикадзе. В частности, Иран атаковал центр обеспечения Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Снимки, сделанные на следующий день, показали, что два разрушенных сооружения представляли собой терминалы спутниковой связи AN/GSC-52B, обеспечивающие высокоскоростную связь.

Снимки лагеря «Арифджан» в Кувейте свидетельствуют, что как минимум три радиолокационных купола были повреждены или разрушены. 28 февраля Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что авиабаза принца Султана в Саудовской Аравии подверглась удару, разрушения подтвердили спутниковые снимки. Помимо прочего, снимки авиабазы Аль-Удейд в Катаре, показывают, что палатка, окруженная спутниковыми антеннами, разрушена, а некоторые из антенн повреждены. Аль-Удейд — крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке, служит региональным штабом Центрального командования.

Удары были нанесены и по дата-центрам Amazon. Amazon Web Services сообщила, что 1 марта после «падения неизвестных объектов» на здание дата-центра начался пожар и отключилось электричество. Еще один беспилотник приземлился вблизи одного из объектов Amazon в Бахрейне, он поврежден.

ЦРУ эвакуирует резидентуры

Это касается резидентур, находящихся в пределах досягаемости иранских баллистических ракет. Решение было принято после удара иранских дронов по резидентуре ЦРУ на территории комплекса посольства США в Эр-Рияд.

Между тем, по последним данным Центрального командования, жертвами военных действий стали шестеро американских военнослужащих. Останки двух ранее числившихся без вести пропавшими военных были обнаружены на территории объекта, который был атакован во время первоначальных ударов Ирана в регионе. В то же время Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в результате атак не выжили и получили ранения 560 американских военнослужащих. КСИР также настаивает, что после ракетного удара по одному из домов сотрудников ЦРУ в ОАЭ не смогли спастись шесть высокопоставленных сотрудников управления. США между тем заявили, что раненых и жертв в результате удара не было.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Иран
Катар
Кувейт
ОАЭ
Саудовская Аравия
США
Продукция
THAAD
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 03:27
  • 14802
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 03:20
  • 202
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 05.03 03:13
  • 3
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 23:19
  • 1
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"