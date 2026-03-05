Огонь по своим: как пилот Кувейта смог сбить сразу три F-15 США и что не так с этой версией

WSJ: пилот ВВС Кувейта в одном боевом вылете сбил три американских F-15

В ходе проведения операции «Эпическая ярость» ВВС США потеряли сразу три истребителя-бомбардировщика F-15Е Strike Eagle. По одной из версий, американские самолеты были поражены истребителем F/A-18 Super Hornet ВВС союзнического Кувейта. WSJ пишет, что сбить сразу три истребителя смог один пилот — и потребовалось ему на это всего три залпа. Почему в этой версии есть сомнения и что могло случиться на самом деле — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Сразу три американских истребителя F-15E были сбиты 1 марта над Кувейтом дружественным огнем, это подтвердило Центральное командование ВС США. И это на первых порах звучало так:

«В 23:03 по восточному времени США 1 марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции «Epic Fury», потерпели крушение над Кувейтом из‑за предполагаемого инцидента с «дружественным огнем».

Поначалу о том, что американские самолеты сбил истребитель F/A-18 Super Hornet ВВС Кувейта, речи не шло. Утверждалось, что боевые машины ВВС США поражены средствами ПВО. На первых порах считалось, что они были сбиты огнем зенитных ракетных войск ВС Кувейта. Версия о том, что это был все-таки истребитель монархии Персидского залива, появилась позднее. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что «кувейтский истребитель F/A-18 стал причиной непреднамеренного сбития трех американских F-15. Один пилот F/A-18 выпустил три снаряда по американским самолетам».

Издание утверждает, что когда несколько иранских беспилотников пробили кувейтскую систему ПВО, представители Кувейта «были на пределе». Поэтому при обнаружении радарами приближающихся самолетов открыли по ним огонь.

Для начала отметим, что подобной единовременной утраты сразу трех истребителей-бомбардировщиков McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle для ВВС США не было со времен операции Linebacker II («Лайнбэкер-2») 1972 года, когда в те времена только за один день (18 декабря) огнем ЗРС СА-75М были сбиты сразу три стратегических бомбардировщика В-52.

Что касается истории потерь F-15E Strike Eagle, то две машины этого типа были утрачены (в разные дни) в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году, один был потерян в 2003 году в ходе операции «Свобода Ираку», два самолета были утрачены в ходе летных происшествий в Афганистане, одна небоевая потеря была зафиксирована в ходе войны в Ливии в 2011 году. За столь долгий срок эксплуатации и боевого применения F-15E это весьма и весьма небольшие потери. К слову говоря, на боевом счету F-15 более 100 пораженных боевых машин разных противников США.

Что вызывает некоторые сомнения в версии поражения американских самолетов истребителем F/A-18 Super Hornet ВВС Кувейта? К примеру, на оснащении ВВС Иордании состоят многофункциональные истребители F-16. Точно такие же машины находятся на вооружении ВВС Израиля. Но если бы иорданский пилот вознамерился поразить израильский

F-16, он не смог бы этого сделать, поскольку предустановленное программное обеспечение самолета не позволило бы ему открыть огонь.

Скорее всего, такой же функционал установлен и на кувейтских F/A-18 Super Hornet. То есть поражение американских F-15E Strike Eagle американским же F/A-18 было просто невозможно. Теперь гипотетически представим ситуацию, при которой пилот ВВС Кувейта атаковал и поразил первый из трех самолетов ВВС США. В эфире бы поднялся просто невообразимый гвалт — «Мэй дэй! Нас атакуют неизвестные самолеты! Я сбит! Я падаю!» А пилот эмирата делает еще два захода и в полной тишине сбивает еще два американских самолета. Как-то не складывается.

Что касается технической возможности поразить три самолета в одном боевом вылете, то таким характеристиками F/A-18E/F Super Hornet в принципе располагает. У этого самолета 11 узлов внешней подвески и общий вес боевой нагрузки достигает 8 тонн. Но опять-таки есть вопросы: пилот в воздухе действует в строгом соответствии с командами своих командиров (штурманов наведения). И очень трудно представить ситуацию, при которой летчика F/A-18E три раза подряд будут выводить в атаку на воздушные объекты неустановленной государственной принадлежности. Да и к системе государственного опознавания в этом случае есть большие вопросы. В общем, тут что-то не то. И с организационной точки зрения, и с технической.

Версия, при которой американские F-15E Strike Eagle были поражены огнем подразделений зенитных ракетных войск, выглядит куда более правдоподобной. Причем это могло произойти практически одновременно, когда несколько батарей/дивизионов вели огонь сразу по трем самолетам, да еще с сосредоточением.

А в целом ситуация выглядит как крупные недостатки в организации взаимодействия сил и средств, действующих в определенной зоне воздушного пространства.

Военачальнику, несущему единоличную ответственность за противовоздушную оборону этой области, следовало бы только сказать: «Ромео-23, Альфа-14, Виски-57 (это, к примеру, позывные подразделений и частей ПВО и ВВС), звено F-15E Strike Eagle возвращается с боевого задания, курс 330, высота 4 тыс. метров, прошу обеспечить безопасность пролета и посадки».

И никакого инцидента в небе Кувейта не было бы. Но есть все основания предполагать, что именно такого взаимодействия организовано не было.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).