ВВС США форсируют программу PTR в условиях кризиса наземного эшелона СЯС и пролонгации эксплуатации МБР Minuteman III

Погрузка МБР LGM-30G Minuteman III в пусковую шахту
Погрузка МБР LGM-30G Minuteman III в пусковую шахту.
Источник изображения: фото US Air Force / af.mil

ЦАМТО, 4 марта. Командование глобальных ударов ВВС США (AFGSC) инициировало расширение программы по замене и масштабному наращиванию парка специализированных бронированных транспортных систем Payload Transporter Replacement (PTR).

Данная техника является критическим элементом логистического обеспечения ядерного арсенала, отвечая за безопасную транспортировку головных частей (ГЧ), ракетных двигателей и компонентов систем управления МБР LGM-30G Minuteman III между базами хранения и шахтными пусковыми установками (ШПУ).

Необходимость экстренного обновления парка обусловлена выходом текущих систем Payload Transporter III (PT III) за пределы установленных сроков эксплуатации. Эксплуатируемые с 1990-х годов образцы на базе коммерческих тягачей Kenworth и Freightliner столкнулись с проблемой "технологического тупика": дефицит оригинальных комплектующих и критический износ бронекапсул привели к резкому росту затрат на ТОиР. Кроме того, системы PT III перестали соответствовать актуальным протоколам безопасности по защищенности от современных средств поражения и методам несанкционированного доступа при осуществлении "дорожных маршей".

Контракт на НИОКР и производство опытной партии PTR стоимостью 39,7 млн. долл. был реализован корпорацией Northrop Grumman. Новое поколение машин (условно обозначаемое как PT IV) интегрирует усиленное бронирование, современные системы подавления РЭБ, средства защищенной связи и автоматизированные погрузочно-разгрузочные механизмы, сокращающие время нахождения ГЧ вне защищенных объектов. Согласно графику поставок, в мае 2025 года первые серийные единицы PTR были переданы 30-му космическому крылу на авиабазу Ванденберг. Ранее аналогичные комплексы были развернуты в расположении 90-го (Ф.Э.Уоррен) и 341-го (Мальмстрем) ракетных крыльев.

Программа PTR приобрела статус приоритетной на фоне системного кризиса перспективной МБР LGM-35A Sentinel. В январе 2024 года программа Sentinel официально нарушила закон Нанна-Маккерди в связи с "критическим" ростом стоимости (превышение первоначальной сметы на 37-81%). По состоянию на февраль 2026 года суммарный бюджет проекта достиг 141 млрд. долл., при этом стоимость одной единицы ВиВТ выросла до 162 млн. долл. Перенос первого летного испытания (Flight Test-01) на март 2028 года и сложности с возведением 450 новых ШПУ привели к сдвигу даты достижения начальной операционной готовности (IOC) на начало 2030-х годов.

В сложившихся обстоятельствах, согласно отчету Счетной палаты США (GAO) от февраля 2026 года, ВВС США приступили к реализации плана по поддержанию боеготовности МБР Minuteman III вплоть до 2050 года. Это требует полной ревизии наземной инфраструктуры и 100-процентного обновления парка транспортных средств, так как существующие системы PT III физически не способны обеспечить логистический цикл СЯС на горизонте следующих 25 лет. Ожидается, что объем закупок PTR будет увеличен на 40% от первоначально запланированного для формирования резервных фондов техники на авиабазах Майнот, Мальмстрем и Ф.Э.Уоррен.

