Украинский знаток военных дронов говорит, что следующий этап российской войны беспилотников будет проходить на экстремальных скоростях (Business Insider, Германия)

BI: Россия сосредоточит усилия на значительном увеличении скорости "Гераней"

Украинские инженеры спешат догнать Россию в гонке дронов, но их перехватчики все еще уступают по скорости и эффективности, пишет BI. "Герани" продолжают совершенствоваться, а новые модели могут превысить возможности украинских систем. Киев отчаянно просит внешнюю помощь.

Мэтью Лох (Matthew Loh)

На Украине достаточно предприятий по производству дронов-перехватчиков, но сейчас ей надо готовиться к новому этапу борьбы с российскими "Шахедами" (в западных и украинских СМИ "Герани" российского производства намеренно называют "Шахедами", хотя факт иранского происхождения БПЛА не подтверждается официальными источниками, а технология иранских беспилотников была просто взята за основу — прим. ИноСМИ) в, заявил во вторник известный аналитик БПЛА.

Новое сражение технологий — это скорость и еще раз скорость, написал в сообщении в Telegram влиятельный украинский эксперт по беспилотникам Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Нет необходимости становиться сто первым производителем дронов для борьбы с сегодняшними „Шахедами“, — написал он. — Надо работать на будущее".

Бескрестнов, который недавно был назначен советником министерства обороны Украины, сказал, что эта гонка начнется в связи с тем, что Киев постепенно повышает эффективность своих дронов-перехватчиков.

Дроны-перехватчики — это небольшие беспилотные летательные аппараты, разрабатываемые украинцами главным образом для поражения российских "Гераней", как называют находящуюся в серийном производстве версию иранского дрона "Шахед".

Перехватчики стали ключевым элементом украинской системы ПВО, будучи более экономичным средством противодействия мощным беспилотным атакам противника, запускающего сотни "Гераней" волнами. Популярные типы дронов-перехватчиков могут стоить от 2500 до 6000 долларов за единицу.

Бескрестнов прогнозирует, что Россия в ближайшем будущем проведет усовершенствования по трем направлениям: установит на свои "Герани" системы уклонения, создаст надежные полетные коридоры для барражирующих боеприпасов и будет управлять ими в ручном режиме на предельно малых высотах, чтобы уходить от противовоздушной обороны.

"Мы с этим справимся, и тогда противник сделает ставку на скорость", — написал Бескрестнов.

Наиболее широко Россия использует "Герань-2", основой для которой стал "Шахед-136". Этот беспилотник способен развивать скорость до 185 километров в час. Однако Москва сегодня все чаще применяет версию дрона на реактивной тяге под названием "Герань-3", который может летать со скоростью до 320 километров в час.

Теперь, как говорит Бескрестнов, Россия, скорее всего, попытается довести скорость "Герани-3" до 400 километров в час. Есть опасения, что более новая версия "Герань-5", похожая на иранский БПЛА "Каррар", может достигать 600 километров в час.

"В какой-то момент все наши дроны-перехватчики могут оказаться бесполезными", — предупредил аналитик.

Украинские беспилотники-перехватчики, как правило, являются винтовыми системами с видом от первого лица. Местные инженеры постепенно улучшают их конструкцию, чтобы они могли гарантированно летать на скорости 350 километров в час, но, скорее всего, у этих дронов есть свои пределы, ведь зачастую их создают из недорогих стандартных деталей.

"Если вы производитель, то я прошу вас начать разработку систем перехвата ударных БПЛА с такой скоростью прямо сейчас, пока у нас еще есть время", — написал Бескрестнов.

Бескрестнов со своими призывами вторит выводам первоначальных исследований дронов-перехватчиков, проведенных в начале 2024 года, когда эти системы использовалась в основном для уничтожения российских разведывательных БПЛА.

Когда инженеры поняли, что Украине нужен ответ на увеличение производства "Гераней" в России, они несколько месяцев готовили свои проекты в ожидании усиливающейся угрозы.

К 2025 году такие дроны-перехватчики в их нынешнем виде стали появляться на украинском рынке БПЛА, а Киев со временем поставил цель: довести их производство по меньшей мере до 1000 единиц в день. Наступил 2026 год, и пока непонятно, действительно ли ситуация кардинально изменится.