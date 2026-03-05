МО Индии рассмотрит предложение ВВС о закупке дополнительной партии из пяти полковых комплектов ЗРС С-400

ЦАМТО, 4 марта. Минобороны Индии в ближайшее время рассмотрит предложение командования ВВС страны о закупке дополнительной партии из пяти полковых комплектов ЗРС С-400 "Триумф" (индийское наименование – "Сударшан").

Об этом агентству ANI news заявил представитель Минобороны Индии. Дополнительные системы ПВО предназначены для усиления группировок на восточном и западном стратегических направлениях.

Решение о расширении парка данных систем принято на основании результатов их применения в ходе недавнего пограничного конфликта (операция "Синдур"). По официальным данным, расчетами ЗРС С-400 ВВС Индии были поражены цели на дистанциях свыше 300 км, включая истребительную авиацию и самолет ДРЛОиУ. Также подтверждена эффективность перехвата крылатых и баллистических ракет.

Параллельно ВВС Индии инициировали переговоры с российской стороной по вопросу приобретения дополнительного боекомплекта зенитных управляемых ракет (ЗУР) для восполнения арсеналов и повышения огневых возможностей. В ближайшее время ожидается объявление соответствующих процедур.

Как уже сообщал ЦАМТО, Россия и Индия заключили контракт на поставку ЗРС С-400 в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 млрд. долл. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

Первый полковой комплект был получен в декабре 2021 года, второй – в апреле 2022 года, третий – в феврале 2023 года. Системы были развернуты для обеспечения противовоздушной обороны на границе с Китаем и Пакистаном.

Главы военных ведомств России и Индии Андрей Белоусов и Раджнатх Сингх на полях встречи министров обороны стран ШОС в Циндао 26 июня 2025 года согласовали график поставки оставшихся двух полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Ожидается, что оставшиеся два комплекта будут поставлены в 2026 и 2027 году. Российский министр заверил своего индийского коллегу в своевременном выполнении достигнутых договоренностей.

В сентябре 2025 года Министерство обороны Индии начало переговоры о закупке дополнительных ЗРС С-400 "Триумф". Известно, что Россия также предложила Индии новейшую ЗРС С-500 "Прометей".

В феврале 2026 года Совет по оборонным закупкам (DAC) МО Индии выдал одобрение на заключение контракта (AoN) на закупку в России дополнительной партии ЗУР для комплексов С-400 "Триумф" на сумму 100 млрд. рупий (около 1,1 млрд. долл.).

Закупка осуществляется по процедуре ускоренного приобретения (Fast Track Procedure – FTP) для оперативного восполнения боекомплекта, израсходованного в ходе операции "Синдур" в мае 2025 года.

Запрос включает 288 ракет различных классов для обеспечения эшелонированной ПВО: 168 ЗУР большой дальности, включая ракеты 40Н6Е (дальность до 400 км) и 48Н6ДМ/Е3 (дальность 200-250 км) для поражения стратегических целей; 120 ЗУР малой и средней дальности семейства 9М96Е/Е2 (дальность 40-120 км), предназначенных для перехвата высокоманевренных целей и тактической авиации.

Проект переходит на стадию работы комитетом по ценообразованию Минобороны Индии (Cost Negotiating Committee – CNC) с АО "Рособоронэкспорт". Финальное подписание ожидается до конца марта 2026 года. Параллельно обсуждается создание в Индии специализированного центра ТОиР для обеспечения технической готовности ракетного парка без отправки изделий на заводы-изготовители в РФ.