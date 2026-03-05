Минобороны Индии подписало контракт с АО "Рособоронэкспорт" на закупку ЗУР вертикального пуска "Штиль"

ЦАМТО, 4 марта. Минобороны Индии 3 марта объявило о подписании контрактов общей стоимостью 50,83 млрд. рупий (около 552 млн. долл.), предусматривающих приобретение усовершенствованных легких вертолетов ALH Mk.2 для Береговой охраны и ЗУР для ВМС страны.

Контракт на закупку зенитных управляемых ракет вертикального пуска "Штиль" и сопутствующего оборудования подписан с АО "Рособоронэкспорт". Стоимость покупки составила 21,82 млрд. рупий (около 237 млн. долл.). Целью приобретения заявлена необходимость существенного повышения возможностей противовоздушной обороны боевых кораблей для защиты от широкого спектра воздушных угроз.

Ракеты позволят усилить архитектуру эшелонированной системы противовоздушной обороны на борту платформ ВМС Индии, обеспечивая возможность быстрого реагирования на угрозы в любых погодных условиях.

Как заявлено, контракт подчеркивает давнее и проверенное временем оборонное сотрудничество между Индией и Россией.

ЗРК средней дальности корабельного базирования "Штиль-1" предназначен для всенаправленной коллективной обороны соединений кораблей и индивидуальной защиты кораблей от атак противокорабельных ракет (ПКР), самолетов, вертолетов, ударных катеров. Он обеспечивает поражение воздушных целей на дальностях до 50 км и высотах до 15 км. Количество одновременно обстреливаемых целей – до 12.

Заключенный с индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) контракт стоимостью 29,01 млрд. рупий (около 315 млн. долл.) предусматривает поставку Береговой охране Индии в рамках категории "Покупай спроектированное, разработанное и произведенное в Индии" (Indian-Indigenously Designed Developed and Manufactured) 6 вертолетов ALH Mk.2.

Соглашение также включает поставку сопутствующего оборудования, пакетов инженерной и логистической поддержки. Проект предусматривает поставку оборудования от более 200 малых и средних индийских предприятий.

Двухдвигательные вертолеты предназначены для выполнения широкого спектра задач по обеспечению безопасности на море, как с береговых аэродромов, так и с борта кораблей. Принятие новой партии техники на вооружение должно значительно расширить возможности Береговой охраны Индии по обеспечению защиты искусственных островов, морских сооружений, а также рыболовства и окружающей среды.