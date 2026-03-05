Войти
ЦАМТО

Минобороны Индии подписало контракт с АО "Рособоронэкспорт" на закупку ЗУР вертикального пуска "Штиль"

356
0
0
ЗРК "Штиль-1"
Пуск ракеты ЗРК "Штиль-1".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 4 марта. Минобороны Индии 3 марта объявило о подписании контрактов общей стоимостью 50,83 млрд. рупий (около 552 млн. долл.), предусматривающих приобретение усовершенствованных легких вертолетов ALH Mk.2 для Береговой охраны и ЗУР для ВМС страны.

Контракт на закупку зенитных управляемых ракет вертикального пуска "Штиль" и сопутствующего оборудования подписан с АО "Рособоронэкспорт". Стоимость покупки составила 21,82 млрд. рупий (около 237 млн. долл.). Целью приобретения заявлена необходимость существенного повышения возможностей противовоздушной обороны боевых кораблей для защиты от широкого спектра воздушных угроз.

Ракеты позволят усилить архитектуру эшелонированной системы противовоздушной обороны на борту платформ ВМС Индии, обеспечивая возможность быстрого реагирования на угрозы в любых погодных условиях.

Как заявлено, контракт подчеркивает давнее и проверенное временем оборонное сотрудничество между Индией и Россией.

ЗРК средней дальности корабельного базирования "Штиль-1" предназначен для всенаправленной коллективной обороны соединений кораблей и индивидуальной защиты кораблей от атак противокорабельных ракет (ПКР), самолетов, вертолетов, ударных катеров. Он обеспечивает поражение воздушных целей на дальностях до 50 км и высотах до 15 км. Количество одновременно обстреливаемых целей – до 12.

Заключенный с индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) контракт стоимостью 29,01 млрд. рупий (около 315 млн. долл.) предусматривает поставку Береговой охране Индии в рамках категории "Покупай спроектированное, разработанное и произведенное в Индии" (Indian-Indigenously Designed Developed and Manufactured) 6 вертолетов ALH Mk.2.

Соглашение также включает поставку сопутствующего оборудования, пакетов инженерной и логистической поддержки. Проект предусматривает поставку оборудования от более 200 малых и средних индийских предприятий.

Двухдвигательные вертолеты предназначены для выполнения широкого спектра задач по обеспечению безопасности на море, как с береговых аэродромов, так и с борта кораблей. Принятие новой партии техники на вооружение должно значительно расширить возможности Береговой охраны Индии по обеспечению защиты искусственных островов, морских сооружений, а также рыболовства и окружающей среды.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Dhruv
Компании
HAL
РОЭ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 03:27
  • 14802
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 03:20
  • 202
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 05.03 03:13
  • 3
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 23:19
  • 1
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"