Власти США обсудят с главами крупнейших американских оборонных компаний ускорение производства оружия

Элбридж Колби во время слушаний по его утверждению на пост заместителя министра обороны по политическим вопросам в Комитете Сената по вооруженным силам 4 марта 2025 года.

ЦАМТО, 4 марта. Администрация президента США Дональда Трампа намерена встретиться с главами крупнейших американских оборонных компаний, чтобы обсудить ускорение производства оружия, поскольку его запасы сократились из-за ударов по Ирану.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

"Администрация Трампа планирует встретиться с руководителями крупнейших оборонных подрядчиков США в Белом доме в пятницу, чтобы обсудить ускорение производства оружия, поскольку Пентагон работает над пополнением запасов после ударов по Ирану и ряда других недавних военных конфликтов", – говорится в сообщении.

По информации источников агентства, на встречу были приглашены такие компании, как Lockheed Martin и Raytheon, а также другие ключевые поставщики. Уточняется, что встреча, как ожидается, будет сосредоточена на оказании давления на производителей оружия, чтобы они ускорили темпы роста производства.

Кроме того, как пишет Рейтер со ссылкой на источник, замглавы Пентагона Стив Файнберг в последние дни руководит работой над дополнительным бюджетным запросом на сумму около 50 млрд. долл., который может быть опубликован уже в пятницу. Отмечается, что эти средства пойдут на финансирование закупок ВиВТ для замены вооружений, "использовавшихся в недавних конфликтах", в том числе на Ближнем Востоке.

Ранее замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби призвал к немедленной мобилизации ОПК США для резкого наращивания выпуска критически важных боеприпасов и оружейных систем.

"Я считаю, что нам нужно серьезно взяться за наш ОПК. Но пусть ни у кого не будет иллюзий: мы работаем на опережение в данном вопросе", – сказал Э.Колби на слушаниях в сенате.

Как сообщала газета Wall Street Journal, США столкнулись с угрозой истощения запасов высокоточных боеприпасов и ракет-перехватчиков из-за интенсивных ударов по Ирану, так как Пентагон расходует ракеты систем THAAD, Patriot и Standard Missile быстрее, чем промышленность успевает их производить.

В этой связи примечательно, что США отказывают на просьбы некоторым странам Персидского залива поставить вооружение и снаряды для отражения продолжающихся ударов Ирана, сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на бывшего американского чиновника.

"По меньшей мере, одно государство Персидского залива, пострадавшее от атак Ирана, обращалось к американским чиновникам по поводу пополнения запасов, которые иссякли с начала атак США и Израиля на Иран, однако от него отмахнулись", – отмечает Middle East Eye со ссылкой на бывшего американского чиновника.

Страны региона так и останутся в ожидании, если они рассчитывают на новые поставки ракет-перехватчиков, прокомментировал Middle East Eye неназванный бывший американский чиновник.