Войти
Вестник Мордовии

Десятки тысяч иранских БПЛА - камикадзе нанесут агрессорам серьезный урон

333
0
0

Источник изображения: Фото: Fars Media Corporation

Вооруженные силы Ирана имеют десятки тысяч беспилотников. Одни источники говорят о минимуме в 20 тысяч единиц. Другие называют уже тридцать тысяч. Были данные и о еще большем количестве.

При этом имеются аппараты с различными типами двигателей, в том числе версии с реактивными двигателями. Например Karrar, способный летать с максимальной скоростью до 900 км/час и крейсерской - 700 км/час. Взлетная масса - 400 кг. Дальность полета, в зависимости от модификации, до 1000 км.

Создавались образцы, имеющие пониженную радиолокационную заметность, вроде Shahed 171 Simorgh.

По всей видимости, наиболее массовыми стали дроны - камикадзе Shahed 136. Они построены по схеме "бесхвостка" и поэтому достаточно трудно засекаются радиолокационными станциями. Длина - около 3 метров. Размах крыльев - почти два метра. Вес -200 кг, в том числе боевой части, до 50 кг. Дальность полета - 2000 км. Крейсерская скоростью - до 170 км/ч.

Имеются также модификации Shahed 131 с 15-килограммовой боевой частью. Их дальность - 900 км.

Даже несмотря на мощные силы противовоздушной обороны и достаточно многочисленные военно-воздушные силы, страны, противостоящие Ирану, пропускают атакующие их БПЛА. Со временем, когда запасы ракет "земля-воздух" истощатся, таких пропусков будет еще больше и "партизанская война" беспилотников обойдется агрессорам и их марионеткам еще более существенными потерями.

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Продукция
Karrar
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 03:27
  • 14802
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 03:20
  • 202
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 05.03 03:13
  • 3
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 23:19
  • 1
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"