Десятки тысяч иранских БПЛА - камикадзе нанесут агрессорам серьезный урон

Вооруженные силы Ирана имеют десятки тысяч беспилотников. Одни источники говорят о минимуме в 20 тысяч единиц. Другие называют уже тридцать тысяч. Были данные и о еще большем количестве.

При этом имеются аппараты с различными типами двигателей, в том числе версии с реактивными двигателями. Например Karrar, способный летать с максимальной скоростью до 900 км/час и крейсерской - 700 км/час. Взлетная масса - 400 кг. Дальность полета, в зависимости от модификации, до 1000 км.

Создавались образцы, имеющие пониженную радиолокационную заметность, вроде Shahed 171 Simorgh.

По всей видимости, наиболее массовыми стали дроны - камикадзе Shahed 136. Они построены по схеме "бесхвостка" и поэтому достаточно трудно засекаются радиолокационными станциями. Длина - около 3 метров. Размах крыльев - почти два метра. Вес -200 кг, в том числе боевой части, до 50 кг. Дальность полета - 2000 км. Крейсерская скоростью - до 170 км/ч.

Имеются также модификации Shahed 131 с 15-килограммовой боевой частью. Их дальность - 900 км.

Даже несмотря на мощные силы противовоздушной обороны и достаточно многочисленные военно-воздушные силы, страны, противостоящие Ирану, пропускают атакующие их БПЛА. Со временем, когда запасы ракет "земля-воздух" истощатся, таких пропусков будет еще больше и "партизанская война" беспилотников обойдется агрессорам и их марионеткам еще более существенными потерями.

Алексей Брусилов