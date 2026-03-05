Плыть или не плыть: какие средства есть у Ирана для блокады Ормузского пролива

Потеря флота не окажется для Тегерана критичной, полагают эксперты

Cоветник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари заявил 3 марта, что иранские силы готовы уничтожать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. По его словам, КСИР не позволит вывезти «ни капли нефти» из региона. При этом Дональд Трамп объявил о полном уничтожении военно-морских сил Ирана. Однако эксперты отмечают, что для блокады Ормузского пролива республика может использовать воздушные и надводные беспилотники, а дальность действия береговых ракетных комплексов позволяет простреливать акваторию насквозь.

Как Иран может сжигать суда

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари выступил с жестким заявлением о готовности уничтожать любые корабли, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Ранее, 1 марта, иранская сторона сообщала о ракетных ударах по танкерам, которые были названы нарушителями, а также о временном ограничении судоходства. По данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, в акватории Персидского залива скопилось более 150 танкеров, а трафик через пролив — минимальный.

Иран обладает целым арсеналом средств для нанесения ударов по кораблям, рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. Речь идет о береговых ракетных комплексах, надводных кораблях, подводных лодках, а также воздушных и морских беспилотниках. В крайнем случае пролив может быть заминирован.

— Для самого Ирана перекрытие пролива экономически невыгодно: значительная часть его нефти идет в Китай через эту акваторию. Однако конфликт перешел в принципиальную фазу, — отметил эксперт.

Ширина пролива — около 60 км, у Ирана есть целая линейка ракет с гораздо большим радиусом действия, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. Речь идет, в частности, о нескольких десятках пусковых установок противокорабельных ракет «Нур» на автомобильных шасси.

— По сути, это копия китайской противокорабельной С-602, — пояснил Корнев. — Ракета обладает дальностью действия до 120 км. В 2006 году группировка «Хезболла» с помощью такой ракеты атаковала израильский корвет. Корабль не затонул, но был поврежден, погибли четыре члена экипажа.

В 2012 году на вооружение Ирана начали поступать крылатые ракеты «Зафар» с активной радиолокационной головкой самонаведения. Хотя Тегеран официально не раскрывал характеристики, эксперты оценивают дальность их действия в 400–500 км. Мощность боевой части такой ракеты может составлять несколько сотен килограммов.

Иран может применить и противокорабельные варианты баллистических ракет, например, «Фатэх-110» с дальностью действия до 300 км.

— Перехватить такие ракеты будет крайне сложно. Система ПВО – ПРО типа «ИДЖИС», которой оснащены американские корабли, способна их сбивать, но процент эффективности будет ниже, чем при поражении обычных противокорабельных ракет, — заключил Дмитрий Корнев.

Для США подавление береговой обороны Ирана и возобновление судоходства в Ормузском проливе — сложная задача, требующая масштабной операции, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Для того, чтобы обеспечить свободное судоходство, нужно провести специальную операцию, к которой должны быть привлечены авианосные ударные группы США и имеющийся там флот, — отметил он. — Но история показывает, что море в подобных ситуациях всегда проигрывает берегу.

Поэтому для достижения успеха, по мнению эксперта, американцам необходимо задействовать наземные войска на побережье для выявления позиций КСИР и нанесения по ним точечных ударов.

Какие потери понес иранский флот

Тем временем напряжение в Оманском заливе нарастает. Центральное военное командование США (CENTCOM) заявило, что у Ирана не осталось ни одного из 11 кораблей в этой акватории в результате операции коалиции. Иранская сторона никак не комментировала эту информацию.

Ранее, 1 марта, президент США Дональд Трамп объявил о потоплении девяти иранских кораблей, некоторые из которых он назвал крупными и важными.

Иранский беспилотный авианосец Shahid Bagheri у берегов Бандар-Аббаса, Иран

Иран также заявляет об успехах. В частности, он сообщал о поражении ракетой американского авианосца, однако в США это опровергают. В сообщении CENTCOM говорится, что «единственный авианосец, который был поражен, — это иранский носитель БПЛА Shahid Bagheri». Однако американцы также не предоставили доказательств. Но позже появились подтверждения со стороны иранских СМИ.

Судя по космическим снимкам, опубликованным в западных СМИ, можно можно судить о поражении на военно-морской базе «Бендер-Аббас» плавучей базы «Макран», эсминца «Саханд», фрегата «Сабалан», а также разведывательного корабля «Загрос». Еще один фрегат и два корвета, предположительно, были поражены на военно-морской базе «Конарек», рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. Иран не рассредоточил свои боевые корабли и не вывел их в море после начала боевых действий.

— В результате они лишились большей части своих боевых кораблей, на создание которых было потрачено много усилий. Можно прямо сказать, что случившееся с кораблями Ирана — это Перл Харбор, — заключил Дмитрий Болтенков.

По его словам, ВМС республики недосчитались многих единиц боевых кораблей, потери же подводных и легких сил пока не известны. Но даже отсутствие у Ирана военно-морских сил вовсе не означает, что они не могут держать закрытым Ормузский пролив.

