Сбербанк хочет выкупить все миноритарные акции российского микроэлектронного гиганта за 11 млрд

Структуры Сбербанка объявили оферту на выкуп акций ГК «Элемент» по цене 0,146 руб. за одну ценную бумагу. Это на 6% выше цены, по которой ранее Сбербанк приобрел 41,9% акций «Элемента» у АФК «Система» и других акционеров. Выкуп акций у всех миноритарных акционеров потребует затрат в размере до 11,275 млрд руб.

Дочернее общество Сбербанка ООО «Интегральные Системы» объявило оферту на выкуп акций ПАО «Элемент» (головная структура микроэлектронной группы компании «Элемент). Об этом говорится в сообщении компании на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Оферта осуществляется в отношении 272,25 млрд акций ГК «Элемента», что составляет 58% от общего числа акций группы. Цена приобретения составляет 0,146 руб. за одну акцию.

То есть всего Сбербанк может потратить на выкуп акций «ГК «Элемент» до 39,75 млрд руб. Срок принятия решения об участия в оферте составляет 77 дней с момент ее получения.

В конце января 2026 г., Сбербанк сообщил о покупке 41,9% акций ГК «Элемент» за 27 млрд руб. В том числе 37,6% акций было выкуплено у АФК «Система», 4,3% - у миноритариев. Тогда же было объявлено о том, что «Интегральные системы» направят обязательное предложение о выкупе акций ГК «Элемент» у других акционеров. Это соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах». Тогда же сообщалось, что цена оферты составит не менее 0,1372 руб. за одну акцию, то есть по цене указанной сделки.

Сейчас цена одной акции в рамках оферты оказалась на 6% больше, чем было в рамках сделки с АФК «Система». На момент объявления оферты акции ГК «Элемент» на Московской бирже торговались по цене 0,14 руб. за одну ценную бумагу.

Вторым крупным акционером ГК «Элемент» является госкорпорация «Ростех», ей принадлежит 41,66% акций. Ранее в госкорпорации заявляли, что не планируют продавать свою долю. Соответственно, на выкуп акций ГК «Элемент» у остальных акционеров Сбербанк может потратить до 11,275 млрд руб.

ГК «Элемент» была создана в 2019 г. путем объединения активов АФК «Система» и «Ростеха» в области микроэлектроники. В частности, АФК «Система» передала группе зеленоградский микроэлектронный завод «Микрон» и долю в его прямом конкуренте – «Ангстреме». У ГК «Элемент» насчитывается девять производственных активов, 10 дизайн-центров и фабрика по корпусированию в Китае.

При создании ГК «Элемент» структуры АФК «Система» получили в ней 50% плюс одну акцию, структуры «Ростеха» - 50% минус одна акция. Изначально АФК «Система» владела своей долей в ГК «Элемент» через холдинг РТИ, работающий в сфере оборонной промышленности.

В 2022 г. АФК «Система» вышла из капитала РТИ, но «дочка» этого холдинга – «РТИ-Микроэлектроника, владевшая долей в ГК «Элемент», осталась за АФК «Система». В 2024 г. ГК «Элемент» провела IPO (первичное размещение акций) на «СПБ Бирже». Объем размещения составил 15 млрд руб. Впоследствии акции ГК «Элемент» также стали торговаться и на Московской бирже.

Как ранее сообщалось, в Правительстве рассматривают вопрос создания «Объединенной микроэлектронной корпорации» (ОМК). На ее развитие до 2030 г. планируется направить 1 трлн руб., из которых федеральный бюджет выделит 750 млрд руб., Сбербанк – 250 млрд руб.