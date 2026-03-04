Войти
Время электроники

Сбербанк хочет выкупить все миноритарные акции российского микроэлектронного гиганта за 11 млрд

266
0
0
Логотип Сбербанка
Логотип Сбербанка.
Источник изображения: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Структуры Сбербанка объявили оферту на выкуп акций ГК «Элемент» по цене 0,146 руб. за одну ценную бумагу. Это на 6% выше цены, по которой ранее Сбербанк приобрел 41,9% акций «Элемента» у АФК «Система» и других акционеров. Выкуп акций у всех миноритарных акционеров потребует затрат в размере до 11,275 млрд руб.

Дочернее общество Сбербанка ООО «Интегральные Системы» объявило оферту на выкуп акций ПАО «Элемент» (головная структура микроэлектронной группы компании «Элемент). Об этом говорится в сообщении компании на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Оферта осуществляется в отношении 272,25 млрд акций ГК «Элемента», что составляет 58% от общего числа акций группы. Цена приобретения составляет 0,146 руб. за одну акцию.

То есть всего Сбербанк может потратить на выкуп акций «ГК «Элемент» до 39,75 млрд руб. Срок принятия решения об участия в оферте составляет 77 дней с момент ее получения.

В конце января 2026 г., Сбербанк сообщил о покупке 41,9% акций ГК «Элемент» за 27 млрд руб. В том числе 37,6% акций было выкуплено у АФК «Система», 4,3% - у миноритариев. Тогда же было объявлено о том, что «Интегральные системы» направят обязательное предложение о выкупе акций ГК «Элемент» у других акционеров. Это соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах». Тогда же сообщалось, что цена оферты составит не менее 0,1372 руб. за одну акцию, то есть по цене указанной сделки.

Сейчас цена одной акции в рамках оферты оказалась на 6% больше, чем было в рамках сделки с АФК «Система». На момент объявления оферты акции ГК «Элемент» на Московской бирже торговались по цене 0,14 руб. за одну ценную бумагу.

Вторым крупным акционером ГК «Элемент» является госкорпорация «Ростех», ей принадлежит 41,66% акций. Ранее в госкорпорации заявляли, что не планируют продавать свою долю. Соответственно, на выкуп акций ГК «Элемент» у остальных акционеров Сбербанк может потратить до 11,275 млрд руб.

ГК «Элемент» была создана в 2019 г. путем объединения активов АФК «Система» и «Ростеха» в области микроэлектроники. В частности, АФК «Система» передала группе зеленоградский микроэлектронный завод «Микрон» и долю в его прямом конкуренте – «Ангстреме». У ГК «Элемент» насчитывается девять производственных активов, 10 дизайн-центров и фабрика по корпусированию в Китае.

При создании ГК «Элемент» структуры АФК «Система» получили в ней 50% плюс одну акцию, структуры «Ростеха» - 50% минус одна акция. Изначально АФК «Система» владела своей долей в ГК «Элемент» через холдинг РТИ, работающий в сфере оборонной промышленности.

В 2022 г. АФК «Система» вышла из капитала РТИ, но «дочка» этого холдинга – «РТИ-Микроэлектроника, владевшая долей в ГК «Элемент», осталась за АФК «Система». В 2024 г. ГК «Элемент» провела IPO (первичное размещение акций) на «СПБ Бирже». Объем размещения составил 15 млрд руб. Впоследствии акции ГК «Элемент» также стали торговаться и на Московской бирже.

Как ранее сообщалось, в Правительстве рассматривают вопрос создания «Объединенной микроэлектронной корпорации» (ОМК). На ее развитие до 2030 г. планируется направить 1 трлн руб., из которых федеральный бюджет выделит 750 млрд руб., Сбербанк – 250 млрд руб.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
Ангстрем
Микрон НИИМЭ
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 05:24
  • 186
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:38
  • 14787
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:32
  • 1
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 22:50
  • 1
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"
  • 03.03 19:41
  • 0
Комментарий к "В российской ракете "Орешник" используются советские лампы. Запад, высмеивая "отсталость" России, не понимает задумку (Sohu, Китай)"
  • 03.03 19:19
  • 2
В небе над Кувейтом сбит самолёт F-15 ВВС США — показано видео крушения
  • 03.03 18:41
  • 0
Комментарий к "США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400" и "Американская PrSM станет убийцей российских С-400"