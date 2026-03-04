На верфи Austal USA спущено на воду второе спасательно-буксировочное судно T-ATS для ВМС США

ЦАМТО, 3 марта. Компания Austal USA объявила о состоявшейся 23 февраля на верфи в Мобайле (шт.Алабама) церемонии спуска на воду спасательно-буксировочного судна (T-ATS-12) "Соломон Аткинсон" класса "Навахо" (Navajo) для ВМС США.

T-ATS-12 является вторым из трех спасательно-буксировочных судов, которые строятся Austal USA для ВМС США. Степень готовности судна на текущий момент превышает 75%.

"Соломон Аткинсон" станет седьмым спасательно-буксировочным судном класса "Навахо", который заменит океанские буксиры класса "Поухатан" (T-ATF-166) и спасательные суда T-ARS 50, срок службы которых истекает.

Как сообщал ЦАМТО, T-ATS предназначены для буксировки неисправных и получивших повреждения судов, снятия кораблей с мели, тушения пожаров, поддержки водолазных операций, проведения поисково-спасательных операций, ликвидации разливов нефти, оказания гуманитарной помощи и наблюдения. Буксир также может принимать на борт контейнерные модули, включая кибернетические, радиоэлектронной борьбы, ложных целей и ведения разведки.

Первые пять кораблей серии в рамках заключенного в марте 2018 года контракта с ВМС США строила компания Gulf Island Shipyards. В июне 2021 года ВМС США приняли решение сменить подрядчика. Вместо реализации опциона на поставку оставшихся судов на предприятии Houma, которое в апреле 2021 года было приобретено Bollinger Shipyards, контракт на выполнение проектирования в рамках подготовки к строительству следующих судов класса "Навахо" был подписан с Austal USA. В октябре 2021 года компания получила контракт стоимостью 144,6 млн. долл. на постройку судов T-ATS-11 и T-ATS-12, а в июле 2022 года был реализован опцион стоимостью 156,172 млн. долл. на строительство T-ATS-13 и T-ATS-14. Опцион на постройку T-ATS-15 был реализован в июне 2023 года.

Bollinger Shipyards окрестила головной буксир серии, T-ATS-6 "Навахо", в августе 2023 года. В настоящее время в стадии строительства находятся все пять кораблей.

Строительство судна T-ATS-11 на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) началось 11 июля 2022 года. Корабль был спущен на воду в июне 2025 года.

Первая сталь для T-ATS-12 "Соломон Аткинсон" была разрезана 31 января 2023 года, закладка киля состоялась в апреле 2025 года.