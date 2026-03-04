Лавров: Мир до сих пор не увидел доказательств разработки Ираном ядерного оружия

Источник изображения: topwar.ru

Глава МИД России Сергей Лавров предельно четко обозначил позицию по главному вопросу последних дней: доказательств разработки Тегераном ядерного оружия никто не видел. Более того, существуют подтверждения обратного – Иран не производил и не пытался производить оружие массового поражения такого типа.

Заявление прозвучало на фоне эскалации, которую Вашингтон и Тель-Авив обосновывают именно «иранской угрозой». И здесь возникает закономерный вопрос: если главным и чуть ли не единственным поводом для ударов по Ирану стала мифическая ядерная бомба, где же она?

Почему «Моссад», который, как выяснилось, годами следил за каждым шагом аятоллы Хаменеи через камеры в Тегеране и глушил связь у его комплекса, не предъявил миру ни одного фото центрифужного цеха для обогащения урана?

Сначала против страны вводят санкции и бомбят ее под предлогом наличия оружия массового поражения. А когда выясняется, что оружия нет (как это было с Ираком), выяснившие это почему-то остаются безнаказанными. Сейчас история повторяется: Иран атакуют, но доказательная база по-прежнему хромает на обе ноги.

Пока факты говорят об одном: Иран состоит в ДНЯО, сотрудничает с МАГАТЭ (гендиректор которого также выразил мнение, что у страны нет ядерного оружия), а все, что имеют западные спецслужбы – это съемки со спрятанных камер у дома убитого иранского лидера.