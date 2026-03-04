Войти
Франко-германские разногласия по истребителю FCAS ставят под угрозу и проект создания нового танка MGCS

Концепт MGCS от Rheinmetall
Концепт MGCS от Rheinmetall.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 3 марта. Разногласия по программе создания перспективного авиационного комплекса FCAS оказывают негативное влияние на реализацию совместного франко-германского проекта по разработке ОБТ нового поколения в рамках программы MGCS (Main Ground Combat System).

Как сообщает Infodefensa.com, несмотря на официальную регистрацию 10 апреля 2025 года юридического лица MGCS Project Company GmbH (долевое участие: KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall и Thales), статус предприятия оценивается как "нестабильный".

Существует прямая корреляция между ходом НИОКР по FCAS и MGCS. Стагнация авиационной программы вследствие разногласий в вопросах интеллектуальной собственности и распределения долей промышленного участия ставит под угрозу продолжение работ по бронетанковому вооружению и технике. Позиция Парижа указывает на риск свертывания MGCS в случае провала проекта истребителя следующего поколения. При этом ФРГ обладает автономными компетенциями в области танкостроения, что минимизирует технологические риски для Берлина при выходе из кооперации.

Основным проблемным аспектом является расхождение в ТТЗ заказчиков. В рамках MGCS не достигнут консенсус по основному вооружению:

- KNDS (Франция) настаивает на установке 140-мм системы ASCALON (в июне 2024 года подтверждена возможность быстрой замены ствола на 120-мм);

- Rheinmetall (ФРГ) предлагает 130-мм гладкоствольное орудие (L/51), обеспечивающее прирост бронепробиваемости на 50% относительно текущих 120-мм систем.

Также не определена архитектура комплекса ("система систем" или сетецентрическая структура) и степень унификации шасси с машинами обеспечения.

Параллельно в рамках Европейского оборонного фонда (EDF) инициирован проект MARTE (Main Armoured Tank of Europe, ранее – MARS), на который в июле 2025 года выделен грант в размере 20 млн. евро. Координатором выступает консорциум MARTE ARGE GbR (KNDS и Rheinmetall), объединяющий 51 организацию из 11 стран ЕС и Норвегии.

В качестве альтернативного сценария компания PSM (совместное предприятие KNDS и Rheinmetall) в декабре 2025 года получила одобрение антимонопольных органов ФРГ на разработку "промежуточного" ОБТ. Данный образец предназначен для заполнения оперативного разрыва на период до 2045 года (ввиду маловероятности реализации MGCS к 2040 году) и дополнения парка ОБТ "Леопард-2A8". По состоянию на начало 2026 года портфель заказов на модификацию "2A8" составил 350 ед. (ФРГ, Нидерланды, Норвегия, Литва, Чехия). На фоне данных процессов KNDS планирует проведение IPO в 2026 году с целевой капитализацией 25 млрд. евро.

