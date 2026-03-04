Когда-то Украина зависела от западного вооружения. Теперь Киев и Запад поменялись ролями (The Wall Street Journal, США)

Оружие и боеприпасы, предназначенные для Украины, на базе ВВС в Дувре, штат Делавэр.

WSJ: Германия назвала Украину крупнейшим полигоном для испытаний оружия

Министр экономики Германии Катерина Райхе назвала Украину крупнейшим в мире полигоном для испытаний нового оружия, пишет WSJ. Райхе посетила Киев для налаживания отношений между ослабевшими немецкими машиностроительными заводами и украинскими компаниями по производству вооружений.

Ярослав Трофимов (Yaroslav Trofimov), Боян Панчевский (Bojan Pancevski)

Мюнхен — Когда началась полномасштабная российская военная операция, западные производители вооружений начали срочно отправлять современное оружие на Украину, помогая Киеву отражать атаки намного более сильного противника.

С тех пор прошло четыре года, и сегодня испытанная в боях военная техника уже идет в обратном направлении.

В неприметном складском помещении под Мюнхеном открывшийся недавно завод выпускает дроны, спроектированные украинцами. Эти беспилотники, получившие название "Линза", оснащены украинскими модулями защиты от помех; для навигации в них используется искусственный интеллект, а применяться они могут для ведения разведки, доставки грузов и установки мин. Пока эта совместная немецко-украинская производственная линия будет снабжать своей продукцией ВСУ, но когда предприятие выйдет на полную производственную мощность, оно будет поставлять дроны на обширный военный рынок Европы.

Европейские страны спешат освоить украинские навыки, полученные на передовой, и это помогает НАТО приспосабливаться к новым условиям на поле боя, где доминируют дроны и средства РЭБ и где даже новое оружие может устареть всего за несколько месяцев.

Таким странам, как Германия, инициатива "Строить вместе с Украиной" дает возможность сочетать государственные субсидии с украинскими инновациями, а также оживлять вялую экономику и переоснащать недомогающее производство. Для Украины это означает поставки дополнительного оружия в войска, которые оплачиваются союзниками.

Завод под Мюнхеном, который открыл в феврале Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус, является одним из десяти предприятий (как минимум), которые украинские и европейские оборонные компании планируют запустить к концу года.

Около 80% его работников — украинские беженцы, приехавшие в Германию с началом вооруженного конфликта, а также украинцы, уже давно живущие в этой стране.

Анна, которая приехала в Германию с Украины 15 лет назад работать помощницей по хозяйству, сейчас трудится в отделе кадров совместного предприятия. "Очень многие приехавшие сюда люди хотят почувствовать себя полезными, сохранить связь с Украиной, — сказала она. — Они хотят знать, что дрон, который они собирают прямо здесь, спасет чью-то жизнь дома".

В тот день, когда открылся завод, Зеленский также объявил об очередном партнерстве между производителем программного обеспечения БПЛА Auterion, который работает в Германии и США, и украинским изготовителем дронов Airlogix. На этот проект планируется выделить сотни миллионов евро немецких субсидий.

В Дании компания Fire Point, изготавливающая украинские ракеты и дроны, строит завод в южном регионе Ютландия, где будут производить ракетное топливо.

"Модель "Строить вместе с Украиной" важна для нас, потому что она даст дополнительное оружие для фронта, оплаченное нашими партнерами", — сказал советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин, курирующий военную промышленность. Это также позволяет европейским лидерам строить современные системы для более надежной защиты собственных стран, добавил он.

Потрясенные вторжениями российских беспилотников и предположительными диверсионные акциями, и не будучи уверенными в приверженности США европейской безопасности, страны Европы пообещали выделить сотни миллиардов евро дополнительных средств на укрепление своей обороны. Поскольку американская помощь Украине была прекращена после вступления в должность президента Трампа в 2025 году, европейцы теперь оплачивают большую часть расходов. Европейский союз обязался предоставить пакет помощи в размере 90 миллиардов евро, что эквивалентно примерно 106 миллиардам долларов США. Дополнительное финансирование поступит из Британии и Норвегии.

"Мы должны быстро учиться у Украины: это крупнейший в мире испытательный полигон для новых систем вооружения, и они невероятно быстро внедряют инновации", — сказала министр экономики Германии Катерина Райхе, которая возглавляет новую модель финансирования Украины.

Она ездила в Киев с целью налаживания партнерства между ослабевшими немецкими производителями автомобилей и станков, которые в настоящее время увольняют по 15 тысяч специалистов в месяц, и украинскими оружейными компаниями. Германия предоставит финансирование и свой огромный промышленный потенциал для этих проектов, а украинцы дадут проверенные в боях военные технологии, сказала Райхе.

"Мы должны использовать этот потенциал, чтобы помочь Украине, а также чтобы самим стать сильнее, — сказал Райхе. — Экономическую политику и политику безопасности больше нельзя разделять".

Немецкое правительство выделило в этом году более 11 миллиардов евро на финансирование обороны Украины. До двух миллиардов евро будет направлено на субсидирование оборонного производства на Украине, а также в Германии, говорят официальные лица в Берлине.

Немецкая компания Auterion и украинская Airlogix с апреля этого года будут поставлять на Украину, а также в Германию и другие страны стран Организации Североатлантического договора дроны средней дальности на базе ИИ.

На недавно открывшемся заводе вблизи Мюнхена совместное предприятие немецкого производителя дронов Quantum Systems и украинской компании по производству военной техники Frontline Robotics стало первым проектом инициативы "Строим вместе с Украиной", перешедшим к практическому производству. Первоначально планируется ежегодно изготавливать 10 тысяч дронов "Линза".

Когда в 2022 году начался вооруженный конфликт, Quantum Systems поставляла украинским вооруженным силам свой собственный беспилотник наблюдения под названием Vector.

Но уже через несколько месяцев из-за быстрого совершенствования российских средств РЭБ беспилотники Vector устарели.

"Нам пришлось искать, пришлось адаптироваться, и в этом постоянном процессе мы с самого начала поняли, что это можно делать, только присутствуя на Украине", — сказал генеральный директор совместного предприятия Матиас Лехна. Другие компании отправляли свою продукцию на Украину, и на этом их функции заканчивались, продолжил он. "Но так работать на Украине невозможно, потому что там нужно адаптироваться намного быстрее".

Небольшая ремонтная мастерская, созданная компанией Quantum на Украине, превратилась в полноценное производство с 450 сотрудниками. Это привело к тому, что немецкая компания в прошлом году инвестировала средства в украинский стартап Frontline Robotics, основанный в 2023 году четырьмя инженерами из Киевской области. После расширения завод под Мюнхеном будет снабжать европейские вооруженные силы наряду с украинскими.

"Идея заключается в том, чтобы ликвидировать существующее сейчас отставание западных вооруженных сил, потому что все они отстают в технологии беспилотников", — сказал бывший немецкий офицер Лехна.

Производство в Германии обойдется лишь ненамного дороже, чем на Украине, говорят чиновники, но там не будет страха перед российскими бомбардировками. Цена на дроны "Линза" останется в том же ценовом диапазоне, что и стоимость имеющихся в свободной продаже квадрокоптеров Mavic производства китайской компании DJI. Но у них будет встроенная защита от помех и другие функции, необходимые военным.

На Украине, где до начала российской операции существовала крупная оборонная промышленность, военные предприятия за последние четыре года разработали новые современные образцы боевой техники. В первую очередь речь идет о БПЛА большой дальности, о безэкипажных катерах и ракетах. Однако военные заводы регулярно подвергаются российским ударам и страдают от отключений электроэнергии, которые случаются по всей стране из-за российских бомбардировок.

Директор компании Frontline Robotics и главный украинский руководитель совместного предприятия с Quantum Никита Рожков вспоминает, как завод его компании подвергся удару 14 российских дронов. Жертв не было, но оборудование было повреждено. Многие украинские оборонные производители должны быть готовы к переносу производства в кратчайшие сроки, и из-за этого они не покупают громоздкое и дорогостоящее оборудование.

"Проблема, с которой мы столкнулись на практике, заключается в том, как увеличить производство столь сложной продукции на Украине в условиях рисков военного времени, — сказал Рожков. — Здесь [в Германии], конечно, существует другой набор рисков. Мы не ждем прилетов ракеты "Искандер", к счастью, но нам все равно нужно думать о проникновении противника, и мы принимаем свои контрмеры".

Большинство сотрудников на заводе, точное местоположение которого является тайной, не раскрывают свои полные имена и не разрешают фотографировать их лица из опасений по поводу того, что их может выследить российская разведка.

Появление украинских оборонных заводов на немецкой земле уже вызвало гнев российских телевизионных пропагандистов. Они осуждают немцев за создание оружия, которое уносит жизни невинных русских.

Работающий на заводе инженер-испытатель беспилотников по имени Дмитрий был трижды ранен на украинской линии фронта, после чего в 2024 году вместе с женой и ребенком уехал в Германию. "Наша мотивация ясна: помочь Украине, — сказал он. — Я раньше делал это с оружием в руках, а теперь делаю это здесь, на заводе".