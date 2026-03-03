Войти
В России напечатали мощный двигатель РД-191МР тягой 200 тонн для ракеты «Ангара»: компоненты «выращивали» частями

312
0
0
Двигатель РД-191МР
Двигатель РД-191МР тягой 200 тонн для ракеты «Ангара».
Источник изображения: АО «НПО Энергомаш»

Напечатанный лазером двигатель для «Ангары» успешно прошел огневые испытания

Консорциум ведущих российских инженерных центров, возглавляемый АО «НПО Энергомаш» (входит в Роскосмос), совершил важный технологический рывок, создав ракетный двигатель РД-191МР с применением аддитивных технологий. Агрегат тягой в 200 тонн, предназначенный для модернизированной ракеты-носителя «Ангара», уже успешно прошел серию огневых испытаний, подтвердив надежность напечатанных компонентов.

При создании двигателя использовались методы прямого лазерного выращивания и селективного лазерного спекания. В отличие от традиционных методов, компоненты РД-191МР «выращивались» не единым монолитом, а отдельными частями. Это позволило инженерам ювелирно настроить физические свойства каждого элемента и применить инновационные материалы — в частности, новые жаропрочные никелевые сплавы отечественной разработки, а также титановые сплавы и композиты.

Внедрение 3D-печати обещает радикально изменить экономику космических пусков. Время изготовления и финансовые затраты на производство сократились в 2,5 раза, сложность сборки отдельных узлов снизилась на 25%. Специалисты прогнозируют, что в будущем себестоимость жидкостных ракетных двигателей может снизиться на 40%.

Как отметил генеральный директор «НПО Энергомаш» Иван Краснов, успешные огневые тесты окончательно доказали состоятельность аддитивных методов в производстве сложнейшей космической техники.

