Войти
Газета.ru

Глава Пентагона назвал цели операции против Ирана

305
0
0
Пит Хегсет
Пит Хегсет.
Источник изображения: Andrew Harnik/Pool/Reuters

Хегсет: целью операции США против Ирана стала инфраструктура безопасности

Целью операции «Эпическая ярость» против Ирана стала инфраструктура безопасности республики. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции, трансляцию вел телеканал ABC News.

«Миссия операции «Эпическая ярость» предельно целенаправленна: уничтожить иранские наступательные ракеты, уничтожить иранское ракетное производство, уничтожить их военно-морской флот и другую инфраструктуру безопасности, и тогда у них никогда не будет ядерного оружия», — сказал министр.

Хегсет добавил, что удары по Ирану стали возмездием за финансирование терроризма.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в России назвали преимущества, которые дает конфликт США с Ираном.

Александр Афонин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 07:02
  • 169
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 03.03 06:12
  • 103
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.03 06:08
  • 0
Какие выводы могут сделать "сильные" страны - комментарий к "Сделать затяжку"
  • 03.03 02:31
  • 1
Сделать затяжку
  • 02.03 18:21
  • 2
В связи с происходящим: комментарий на "Сначала выведут из строя ПРО Москвы: Готов план удара по России. В ответ – ядерный взрыв у берегов Британии?"
  • 02.03 17:27
  • 0
Экономика конфликта
  • 02.03 17:18
  • 2
Первый российский литограф на 130 нанометров будет готов до конца 2026 года
  • 02.03 16:45
  • 0
«Принудительная дипломатия» Трампа
  • 02.03 13:33
  • 14763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.03 22:08
  • 0
По поводу "СВОЕВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ"
  • 01.03 07:47
  • 0
Не в тему сайта, но все-таки не совсем off-top. Комментарий к "Почему в России хоккей честнее и сильнее футбола?"
  • 01.03 01:23
  • 1
Комментарий к "Рютте: НАТО нужно увеличить мощность ПВО в пять раз"
  • 28.02 21:05
  • 0
Комментарий к "Вмятины на атомных подлодках ВМФ России объяснили"
  • 28.02 20:09
  • 0
Комментарий к "В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»"
  • 28.02 15:48
  • 1
Российский 350-нм фотолитограф оценили в 500 млн рублей