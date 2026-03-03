Sohu: старые микросхемы позволяют "Орешнику" быть невосприимчивым к помехам

Обнаружив в "Орешнике" детали советской разработки, Запад затрубил об "отсталости" России, пишет Sohu. Однако там не поняли главного: именно эти технологии как раз и делают ракету такой опасной.

Блог Sohu: "Точка зрения державы" (强国视角)

В Киеве изучили обломки российской ракеты "Орешник". Вывод, к которому пришли специалисты, вызвал резонанс в западных СМИ: в ракете использовались советские лампы и микросхемы (данные не подтверждены российскими источниками, — прим. ИноСМИ). Такие ведущие медиа, как CNN, поспешили высмеять Россию за "отсталые военные технологии". Военные эксперты насмешливо отметили, что в ракете, которая может развивать скорость 10 Махов, используются лампы и гироскопы времен Юрия Гагарина.

Запад продемонстрировал свое невежество и неспособность смотреть вглубь. Использование советских компонентов не говорит о технической отсталости России — это ее намеренный выбор.

Электронная лампа была изобретена в 1904 году. Позднее она была вытеснена транзистором. Но в военной области лампа имеет преимущество, которое заключается в устойчивости к помехам и радиации. Ее колбы не боятся электромагнитных импульсов и сильного излучения.

В российско-украинском конфликте обеими сторонами часто используются средства радиоэлектронной борьбы. Многие виды высокоточного оружия, поставленные Западом Украине, часто выходят из строя из-за электронных средств подавления российской армии.

Советские лампы, используемые в "Орешнике", как оказалось, прекрасно справляются с электронными помехами. Ракета способна даже пережить ядерный взрыв — ее системы не будут выведены из строя.

Кроме того, России не потребовались дополнительные затраты на разработку и производство компонентов, поскольку лампы сохранились на складах с советских времен. Россия использовала их для создания гиперзвуковой ракеты, которая способна обходить системы ПВО (предположение автора статьи, — прим. ИноСМИ).

"Орешник" является модификацией комплекса РС-26 "Рубеж" с дальностью до 5500 километров и может нести шесть боеголовок. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что новейший ракетный комплекс "Орешник" способен поражать цели на территории всего европейского континента.

Российская промышленность придерживается принципа минимизации затрат, поэтому страна до сих пор удерживает позиции по всей линии фронта, несмотря на продолжающиеся военные поставки Украине со стороны стран НАТО. Использование ламп, оставшихся со времен Советского Союза, позволяет не только сэкономить средства, но и быстро укрепить боеспособность. Почему бы и нет?

Запад сосредоточился на разработке высокоточного передового вооружения, но главное на поле боя — это надежность, долговечность и низкая стоимость вооружений. Россия это прекрасно понимает и сделала осознанный выбор в пользу советских ламп. <...>