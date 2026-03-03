«Среди важнейших достижений «Севмаша» — его кадры»

Глава крупнейшего судостроительного предприятия Михаил Будниченко — о том, как и почему завод сумел стать флагманом кораблестроения

«Севмаш» играет ключевую роль в развитии атомного подводного флота и всей судостроительной отрасли России во многом благодаря квалифицированным работникам, которых удалось привлечь и самостоятельно подготовить. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор предприятия ОСК «Севмаш», Герой Труда Михаил Будниченко. Наставники, чей профессиональный праздник впервые будут отмечать в России 2 марта, ежегодно помогают наращивать навыки 2,5 тыс. сотрудников завода. Сам он работает там с 1939 года, а в целом история «Севмаша» насчитывает уже 90 лет. Михаил Будниченко напомнил о создании северодвинской верфи, традициях и особенностях ее работы, а также объяснил, каким образом инновации позволили предприятию не только достичь высоких результатов, но и стимулировать развитие целого комплекса отраслей.

«Здесь сосредоточены уникальные мощности, инфраструктура и кадры»

— Михаил Анатольевич, Северодвинск известен в первую очередь как колыбель отечественного атомного подводного флота. С чего начиналась эта слава и почему выбор пал именно на это место?

— Принципиальное решение о создании предприятия, способного стать основным поставщиком кораблей для Северного флота, было принято и зафиксировано 31 мая 1936 года постановлением Совета труда и обороны при Совнаркоме СССР. Выбор места при этом был обусловлен комплексом обстоятельств: ясно было, что строить нужно на реке, а место впадения Северной Двины в Белое море было хорошо защищенным — узость морской горловины снижала риски нападения.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Есть легенда о том, что выбору способствовало замечание Сталина, увидевшего отметку Николо-Корельского монастыря на карте: мол, монахи на плохом месте строить не будут. Не знаю, было ли так в действительности, но защищенность территории в любом случае играла роль. Так же как и близость Архангельска, которая серьезно упрощала организацию снабжения. В общем, строить там судостроительный завод было логично.

Предприятие было приписано к военному ведомству и начало работать в 1939 году. Тогда оно носило название «Завод № 402 Народного комиссариата оборонной промышленности СССР».

В военные годы «Севмаш» занимался строительством и ремонтом надводных военных кораблей и дизельных подводных лодок, обеспечивая решение критически важных для страны задач. А после войны на предприятии ОСК «Севмаш» построили первую в СССР атомную подводную лодку. С этого корабля начался отсчет морских миль отечественного атомного подводного флота. Со стапелей завода сошли корабли, установившие мировые рекорды по скорости, глубине погружения, размерам.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Сейчас в Северодвинске сосредоточены уникальные мощности, инфраструктура и кадры, обеспечивающие выполнение государственного оборонного заказа.

«Благодаря трудовому коллективу «Севмаш» стал символом надежности»

— Какие достижения и рекорды связаны с «Севмашем»?

— На «Севмаше» была построена самая высокоскоростная атомная подводная лодка К-162, способная развивать под водой скорость 44,7 узла, и самая большая в мире атомная подлодка «Дмитрий Донской».

На предприятии также был построен и самый глубоководный атомоход в мире — АПЛ К-278 («Комсомолец»). Он установил рекорд, погрузившись на 1027 м — отметку, которая остается недосягаемой для других флотов мира до сих пор. Следует отметить и создание первой в мире серии подлодок с жидкометаллическим реактором. Использование такого реактора давало АПЛ значительные преимущества в скорости и маневренности.

Морская нефтедобывающая платформа «Приразломная» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Всего со стапелей предприятия ОСК «Севмаш» сошло 142 АПЛ, что подтверждает его статус как одного из мировых лидеров в области подводного кораблестроения. За всю историю завод построил 40 дизель-электрических подводных лодок, 45 надводных кораблей, более 100 судов гражданского назначения и плавсредств, среди которых буксиры, мини-балкеры, баржи, понтоны и даже рыборазводный завод. Специалисты «Севмаша» провели уникальную работу по переоборудованию авианесущего крейсера в авианосец. В 2013 году «Викрамадитья» была передана военно-морским силам Индии и стала флагманом флота. На нашем заводе была построена морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная», которая добывает нефть в Печорском море — это настоящий рукотворный остров, способный выдерживать колоссальные температурные и природные нагрузки.

За выдающиеся достижения коллектив трижды удостаивался ордена Ленина, награждался орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции. За счет системной работы и высоких результатов предприятие дважды получало благодарности от президента Российской Федерации. В год своего 85-летия «Севмаш» был отмечен почетным знаком «За успехи в труде» за вклад в отечественное судостроение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ПО «СЕВМАШ» Источник изображения: iz.ru

— Что же позволило довоенному заводу вырасти в крупнейший в стране судостроительный комплекс? Это предусматривалось изначально?

— Отчасти сама программа военного кораблестроения, разработанная до войны для повышения обороноспособности СССР, предполагала создание крупного судостроительного завода — его главной задачей было развитие военного флота. Так что завод № 402 и строился большим: территория предприятия составляет 320 га — как полтора княжества Монако. К 1941 году на верфи работали инструментальный, кузнечный, механический, сталелитейный, корпусный цеха, а также функционировал плаз — помещение для разметки деталей кораблей в натуральную величину и изготовления шаблонов. Действовали и подсобные предприятия: бетонный завод, механические мастерские, кирпичный завод, арматурный цех, дизельные электростанции, гаражи. Кроме того, для обеспечения деятельности завода развивалась транспортная инфраструктура — сегодня на предприятии ОСК «Севмаш» есть своя железнодорожная сеть, автомобильные дороги и свой флот для строительства и испытаний атомных подводных лодок.

Фото: Севмаш Источник изображения: iz.ru

Однако наличие программы развития судостроения еще не гарантировало успеха — ни один план сам по себе, сколь бы амбициозным он ни был, его не гарантирует. Для достижения поставленных целей нужны не только верные планы и средства, но и люди — их навыки, знания, усердие, внимательное отношение, их заинтересованность в собственном труде. В такой сложной и многоплановой отрасли, как судостроение, уровень знаний, как и уровень мотивации, у работников предприятия должен быть высочайшим.

«Севмаш» стал флагманом судостроительной отрасли благодаря тому, что обеспечен кадрами высочайшего качества. Без преувеличения можно говорить, что наша сила — в людях. У нас работают квалифицированные рабочие и инженеры, способные выполнять производственные задачи любой сложности. Благодаря трудовому коллективу предприятие ОСК «Севмаш» стало символом надежности.

«Наши работники растут на производстве, непосредственно в процессе трудовой деятельности»

— Какими качествами должны обладать работники «Севмаша»? Что вы в них особенно цените?

— Мы заинтересованы в ответственных, технически грамотных, продуктивных людях, которые горят своим делом. Найти их нелегко — мы давно пришли к пониманию того, что предприятию необходимо самому активно участвовать в подготовке кадров. Поэтому «Севмаш» реализует программы для школьников, помогающие им в профессиональной ориентации, а также обеспечивает возможность поступить в вуз желающим получить высшее образование и после работать на предприятии.

Фото: Севмаш Источник изображения: iz.ru

Кроме того, поскольку мы строим всё более сложные подводные и надводные корабли, нам необходимы люди, которые способны не только заниматься созданием наукоемкой продукции, но и осваивать новые компетенции и наращивать свою квалификацию. Так что переподготовка и обучение персонала, уже работающего на заводе, проходят регулярно. Наши работники растут на производстве, непосредственно в процессе трудовой деятельности.

И мы можем гордиться поистине уникальными специалистами. Поэтому стремление постоянно совершенствоваться я, пожалуй, ценю наравне с увлеченностью и высокой ответственностью.

— Каковы особенности вашего коллектива?

— Развитие «Севмаша» на протяжении большей части существования предприятия сопровождалось расширением штата. За последние 10 лет он увеличился более чем на четверть. Сейчас у нас около 27 тыс. человек, и ядро коллектива составляют высококвалифицированные работники с большим стажем в судостроении. Это люди максимально компетентные, с огромным опытом практического применения профильных знаний, с навыком решения специфических для отрасли проблем и способностью искать новые методы для применения в необычных ситуациях. Средний возраст наших работников — 40 лет. В коллектив приходят молодые ребята, которым более квалифицированные и зрелые производственники передают свои ценности, делятся с ними секретами мастерства.

Фото: Севмаш Источник изображения: iz.ru

Это позволяет «Севмашу» быть готовым к выполнению любых задач, которые ставит перед нами государство. Первоочередное значение для нас, безусловно, имеет гособоронзаказ. Но мы также производим морскую технику для добычи нефти и газа, выпускаем продукцию технического назначения для машиностроительной, металлургической, нефтегазовой и других отраслей промышленности, ведем гарантийный ремонт и модернизацию кораблей.

Словом, работы у нас много. Предприятие работает с полной загрузкой, не сбавляя темпов, и исполняет все обязательства в срок.

«Севмаш» воплощает в себе движущую силу региона, он — сердце Северодвинска»

— «Севмаш» — градообразующее предприятие. Как строятся взаимоотношения с городскими и региональными властями?

— Предприятие по масштабу сравнимо с небольшим городом и воплощает в себе движущую силу региона. Будучи одним из крупнейших налогоплательщиков во всей Архангельской области, мы ощущаем ответственность перед нею и особенно перед Северодвинском. «Севмаш» для него, по сути, сердце, а не просто завод, ведь город рос в первую очередь в связи с работой верфи. И сейчас каждый пятый горожанин — сотрудник «Севмаша». Поэтому мы активно участвуем в решении важнейших для города вопросов.

Фото: РИА Новости/Павел Львов Источник изображения: iz.ru

Наше предприятие реализует жилищную программу ОСК, строя дома для работников и оказывая им помощь в выплате ипотеки. Так, в 2025 году был введен в эксплуатацию дом на 43 квартиры, а в планах на ближайшие годы — два дома на 60 квартир каждый.

Мы занимаемся восстановлением и реставрацией древнего Николо-Корельского монастыря, находящегося на территории верфи, сохраняя историко-культурное наследие региона, участвуем в развитии городской инфраструктуры. Поддерживаем здоровье наших работников: у нас функционируют санаторий-профилакторий, здравницы в Евпатории и Адлере, физкультурно-оздоровительный комплекс. Дом техники «Севмаша» и Дом корабела обеспечивают разнообразный досуг и служат центрами творчества и для предприятия, и для всего Северодвинска.

Следует упомянуть еще, что в 2024 году завершилось строительство крытой ледовой арены на нашем стадионе «Север». Этот проект реализовала городская администрация. На территории стадиона областные и городские власти также планируют построить 50-метровый плавательный бассейн. Он будет крупнейшим в регионе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Источник изображения: iz.ru

Работники завода вовлечены в общественную жизнь города: сотрудники «Севмаша» — депутаты городского Совета последних двух созывов и активно участвуют в решении важных вопросов. А бывший работник «Севмаша» Александр Спиридонов — депутат Государственной думы Федерального собрания РФ.

— Как вы оцениваете кадровую политику предприятия? В чем его особенности и специфика?

— Наша кадровая политика направлена на поддержание и развитие потенциала предприятия в соответствии с актуальными требованиями высокотехнологичного производства. Особое значение поэтому для нас имеет обеспечение преемственности поколений работников предприятия. На «Севмаше» на протяжении всего его существования работали выдающиеся специалисты, показавшие пример высочайшей вовлеченности в свое дело.

Так, научным руководителем работ по созданию первой советской атомной подлодки был Анатолий Петрович Александров — академик АН СССР, доктор физико-математических наук, профессор, трижды Герой Социалистического Труда и почетный гражданин Северодвинска. Это он руководил решением технических, организационных и производственных задач при строительстве первой АПЛ.

Анатолий Александров Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов

В 1952–1972 годах предприятие возглавлял Евгений Павлович Егоров — также лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, доктор технических наук. При нем завод стал крупнейшим в мире центром атомного подводного судостроения, а сам Евгений Павлович — первым почетным гражданином Северодвинска. Стоит также отметить вклад Григория Лазаревича Просянкина, Анатолия Иннокентьевича Макаренко и других руководителей и специалистов, которые обеспечили создание инженерных мощностей для строительства АПЛ третьего поколения, совершенствовали и внедряли новые технологии.

Высокую вовлеченность в работу всегда демонстрировали не только главные конструкторы АПЛ и руководство предприятия. Тут уместно вспомнить и Михаила Ивановича Титова, бригадира слесарей-монтажников по общесудовым системам, удостоенного звания Героя Социалистического Труда, и бригадира слесарей-монтажников цеха № 50 Геннадия Николаевича Мартынова. Геннадий Николаевич в 1978 году вместе с тогдашним директором предприятия Григорием Лазаревичем Просянкиным и с ответственным сдатчиком Василием Александровичем Кабановым, координировавшим ход строительства и следившим за результатами испытаний корабля, был удостоен Государственной премии СССР за создание головной АПЛ проекта 667БДР. Нельзя не вспомнить еще одного Героя Соцтруда — Валентина Алексеевича Репина, бригадира слесарей-монтажников. Он воспитывал молодое поколение в духе единства и патриотизма, любви к своему делу. Валентин Алексеевич и сегодня не теряет связи с родным заводом, старается быть в курсе событий, делится опытом.

Атомный подводный крейсер «Император Александр III» Источник изображения: Фото: РИА Новости/POOL/Кирилл Иодас

Стоит упомянуть и Леонида Евдокимовича Калеминцева, трубогибщика цеха № 9 — ему единственному из рабочих этой профессии на нашем предприятии было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Государство отметило его выдающиеся заслуги в освоении и производстве новой техники, понимание принципов деятельности судовых систем и высочайшую точность в выполнении задач. Именно от работы трубогибщиков зависят все системы жизнеобеспечения подлодки. За свой труд Леонид Евдокимович также был удостоен ордена «Знак Почета».

Такое горячее отношение к делу, как у этих людей, играет огромную роль в развитии предприятия. Для нас это золотой фонд, люди, которыми мы гордимся и которых уважаем.

«В кораблестроении наставничество — абсолютно необходимый элемент»

— Каким образом, по вашему мнению, можно воспитать это отношение?

— Тут огромное значение играет программа наставничества, которую мы развиваем и совершенствуем. Ее использование сокращает текучесть кадров и увеличивает количество молодежи, заинтересованной в работе на нашем предприятии. Тот же Леонид Калеминцев, к слову, долгие годы был наставником молодых специалистов — и в то же время продвигал новые технологии, повышающие качество сборки подлодок и улучшающие условия труда его коллег. Неудивительно, что в их глазах он обладал немалым авторитетом.

Фото: РИА Новости/Павел Львов Источник изображения: iz.ru

Большое значение имеет и личный пример родителей и других родственников. На предприятии ОСК «Севмаш» есть трудовые династии — их у нас уже свыше 180. Причем речь идет именно о династиях, то есть у нас есть такие семьи, где на заводе работают минимум три поколения.

Мы начали фиксировать трудовые династии «Севмаша» с середины 1990-х годов. Династия Сивцевых, например, имеет суммарный трудовой стаж более 126 лет. Общий стаж династий Романовых и Малеевых превышает 122 года для каждой семьи. Общий семейный стаж династии Масютиных — 118 лет.

А вот внук Леонида Калеминцева Антон Награлин нашел себя не на «Севмаше», а в сфере государственного управления, но перенял от деда глубокое понимание роли наставничества в обучении кадров: работая в должности заместителя начальника Управления Президента РФ по внутренней политике, он также занимается этими вопросами и сам выступает в роли наставника для участников кадровых проектов, нацеленных на поиск и подготовку талантливых управленцев, лидеров в различных сферах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Источник изображения: iz.ru

— Расскажите еще немного об организации наставничества на предприятии. Как его развитие влияет на молодое поколение?

— Вообще система наставничества у нас действует с 1939-го, через нее прошли свыше 100 тыс. человек. В своем нынешнем виде — как программа «Десять шагов к мастерству» — она занимала третье место на Всероссийском конкурсе в 2019 году. А в 2025-м «Севмаш» был признан победителем Всероссийского конкурса Национального агентства развития квалификаций — за высокую эффективность реализации и постоянное совершенствование этой практики.

Собственно, наставничество, через систему которого на «Севмаше» в год проходит до 2,5 тыс. человек, объединяет в себе профориентацию, обучение и адаптацию молодых специалистов на предприятии, организацию научно-технической деятельности, повышение квалификации и работу с кадровым резервом. Всё это создает благоприятные условия для развития патриотического воспитания и поддержания гражданской активности. Наставничество также стимулирует рационализаторскую и инновационную деятельность специалистов.

Я когда-то сам проходил производственную школу под руководством уважаемых и опытных работников, среди которых упомянутый выше Валентин Алексеевич Репин, и считаю, что в кораблестроении наставничество — абсолютно необходимый элемент. Оно учит уважению к профессии, прививает любовь к ней, упрощает адаптацию для новичков и позволяет изучить в полноте те тонкости работы, которые не описаны ни в одном учебнике. Завод загружен работой на годы вперед, и специалистам, которые приходят на предприятие, нужны поддержка и опытное плечо рядом. И на «Севмаше» такие учителя есть, а значит, работа будет спориться.

