В небе над Кувейтом сбит самолёт F-15 ВВС США — показано видео крушения

306
Источник изображения: topwar.ru

В небе над Кувейтом сбит истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle («Ударный орёл») Военно-воздушных сил США. В сети опубликовано видео, которое сняли очевидцы.

Самолёт шёл на значительной высоте, когда его, судя по всему, поразила противовоздушная ракета. Последовал взрыв и горящий борт рухнул на землю. На видео заметно, как горит двигатель воздушного судна. Спустя несколько секунд после взрыва оба пилота катапультируются и раскрывают парашюты.

Сообщается, что истребитель был сбит силами противовоздушной обороны ВС Ирана. Однако в комментариях уже выразили скепсис по этому поводу. Высказывается предположение, что F-15 был поражен дружественным огнем ПВО при попытке перехвата иранских ударных беспилотников.

Съемка велась из неназванного населенного пункта. Судя по кадрам, самолет рухнул в безлюдном месте вблизи с окраиной города. На месте падения поднялся густой дым.

Как минимум один пилот остался жив и серьезно не пострадал. Очевидцы засняли момент его спуска на парашюте. На другом видео показан сам летчик, он спокойно стоит на земле рядом с парашютом. Сообщается, что и со вторым пилотом всё в порядке.

В первый день начала военного конфликта, 28 февраля, в сети появились сообщения о якобы сбитом иранским истребителем МиГ-29 (по классификации НАТО — Fulcrum) израильском самолете F-15 EX Eagle II. Официальных подтверждений этому нет, как и кадров с обломками истребителя. Кроме того, на вооружении ВВС ЦАХАЛ нет американских истребителей F-15 во модификации EX Eagle II.




Тем временем американское командование признало потерю истребителя и факт «дружественного огня».

