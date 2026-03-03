Войти
Поток помощи Украине со стороны НАТО столкнулся с препятствиями в сфере производства (Politico, США)

Американские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше.
Politico: Запад не может ускорить производство ПВО, чтобы закрыть нужды Украины

Западная оружейная промышленность столкнулась с проблемами, пишет Politico. США не в состоянии ускорить производство боеприпасов, чтобы удовлетворить нескончаемые запросы Киева. Мешает "облагодетельствовать" Украину и неповоротливая бюрократическая система оборонных закупок. В итоге запасы ракет ПВО у киевского режима стремятся к нулю.

Фелиция Шварц

Пол Маклири

Жизель Рухийи Эвинг (Giselle Ruhiyyih Ewing)

Когда летом прошлого года НАТО разработала механизм ускорения поставок военной помощи Украине, это стало для Киева необходимым спасательным кругом, поскольку США отказались предоставлять оружие киевскому режиму.

Однако спустя семь месяцев в отношении Списка приоритетных потребностей Украины (PURL) возникли те же проблемы, с которыми имели дело США и их партнеры с начала российско-украинского конфликта четыре года назад. Речь идет о том, что в сфере промышленности невозможно в нужном объеме ускорить производство и процессы согласования, чтобы удовлетворить критическую потребность Киева в средствах противовоздушной обороны.

Механизм инициативы PURL был разработан, чтобы обойти политически неоднозначную позицию США в отношении финансирования поставок оружия для Украины и создать систему, в которой европейские страны платят Вашингтону за оружие. Теоретически это должно было обеспечить Киеву возможность и дальше получать оружие из американских запасов. Система также призвана лучше координировать потребности Украины, оптимизируя ее запросы через единый канал и одновременно формируя конкретный спрос для сферы промышленности.

Тем не менее по-прежнему ощущается нехватка систем Patriot, необходимых Украине для сбивания баллистических ракет, и систем противовоздушной обороны средней дальности, таких как NASAM, для отражения ракетных ударов России. Хотя европейские представители и союзники Украины не ожидали мгновенного чуда, они сожалеют, что задержки в промышленности и длительный цикл американского процесса закупок продолжают препятствовать их усилиям.

"Многие разочарованы этим. Похоже, мы не можем ничего поделать, и это не обещает ничего хорошего для США в глобальном смысле. Мы должны проснуться", — сказал один помощник республиканца в конгрессе. Он рассказал о ситуации вестнику NatSec Daily на условиях анонимности и откровенно признал существующую напряженность между правительством и сферой промышленности: "В промышленности были сделаны некоторые шаги вперед, но по-прежнему преобладает устаревшая модель".

Хотя Европа начала задумываться о том, как она будет действовать без поддержки США, в обозримом будущем она по-прежнему будет в значительной степени зависеть от Вашингтона в отношении ключевых потребностей Украины.

"В данный момент задача оборонной промышленности состоит в том, чтобы решить, как быстро и экономично можно производить оружие, — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью NatSec Daily. — Никто не хочет тратить деньги или ждать 10 лет, пока поступит новое вооружение. У нас нет в запасе этих 10 лет".

Особенно сложно приобрести системы противовоздушной обороны, поскольку у США нет больших запасов, а ежедневные потребности Украины в средствах перехвата очень высоки. США значительно увеличили производство ракет Patriot, но это далеко не удовлетворяет мировой спрос на них.

Европейские страны пытаются найти способы продолжить укрепление и развитие своих национальных оборонных отраслей, одновременно расширяя новые партнерские отношения в связи с острой необходимостью ускорить производственные процессы. Эти усилия включают объединение производственных мощностей США и Европы. Разработчик Patriot компания Raytheon заключила партнерское соглашение с европейским производителем ракет MBDA с целью построить завод по производству Patriot в Германии, который планирует начать поставки дополнительных систем перехвата к 2027 году.

Эти совместные усилия могут стать основным результатом принятия Списка приоритетных потребностей Украины, даже если это означает, что наиболее важные виды вооружений не поступят на фронт в ближайшее время.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу заявила, что ее правительство вкладывает значительные средства в собственную оборонную промышленность и сотрудничает с другими странами в рамках совместных проектов, которые "создадут финансовые ресурсы для увеличения расходов на оборону".

Она упомянула о сотрудничестве с немецкими инвесторами по созданию "самого современного завода по производству боеприпасов в Европе" и о переговорах с Украиной по поводу производства беспилотников.

Европейские союзники заявляют о своей поддержке подобных усилий, поскольку это оптимальный, хотя и несовершенный, способ предоставить оружие Украине максимально быстро, несмотря на препятствие в виде неповоротливой бюрократической системы.

